06 июня 2024, 14:02

Бывшего министра труда и соцразвития задержали в Омске

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Бывшего министра труда и соцразвития Омской области Владимира Куприянова задержали. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на собственный источник в силовых структурах.

Кроме Куприянова, правоохранители задержали самого богатого депутата городского совета Омска Дмитрия Павлова и вице-спикера горсовета Дмитрия Сахань. Мужчины сейчас находятся в Москве.

«Да, действительно, такие задержания были. Работали следователи центрального аппарата из Москвы», - поделился собеседник агентства.

Однако, как уточнил источник, уголовные дела, где фигурируют депутаты и экс-министр, не связаны.

Куприянов руководил министерством труда и социального развития Омской области с 2015 года. От должности его освободили в конце мая. На посту мужчину сменила Ирина Варнавская. С чем именно связано задержание чиновника, неизвестно.

Ранее полицейские задержали депутата Законодательного собрания Карелии Виталия Красулина и его сына Артема, который был главой Фонда развития промышленности республики. Мужчины походят по делу о взяточничестве в крупном размере. Возбуждено уголовное дело.

Бывшего министра труда и соцразвития Омской области Владимира Куприянова задержали. Об этом сообщило РИА «Новости» , ссылаясь на собственный источник в силовых структурах.

Задержания Уголовное дело Депутаты Мужчины Москва
06 июня 2024, 13:53
Обнаружено оружие, из которого застрелили мужчину на западе Москвы
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СК обнаружил предполагаемое орудие убийства, из которого застрелили мужчину на западе Москвы. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Автомат обнаружили на земле, недалеко от места задержания подозреваемого в убийстве.

Мужчина отстреливался от полицейских в районе Аминьевского шоссе. Его личность установили. Во время задержания подозреваемого ранили.

Киллер стрелял в свою жертву из АКС-74У. По данным СМИ, погибший работал сисадмином в столичной фирме. С ним расправились рядом с домом.

Убийства Оружие Москва
06 июня 2024, 12:27
Появились подробности убийства мужчины на западе Москвы
РИА «Новости»
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Убийство 34-летнего мужчины на западе Москвы было заказным. По предварительным данным, киллер стрелял из АКС-74У, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, против нападавшего возбудили два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Незаконное хранение оружия». Ему грозит более 15 лет колонии.

Журналисты уточнили, что погибший работал сисадмином в столичной фирме , занимающейся арендой аппаратуры связи. Расправа произошла рядом с домом, где он жил.

Стрелявший был одет в черное, на его лице была медицинская маска. Он открыл стрельбу рядом с детской площадкой, ранил мужчину в спину, а потом догнал и добил.

Авторы канала добавили, что погибший был сыном главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского. Он отказался прокомментировать произошедшее. Его фирма занимается мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами.

В Москве объявили план «Перехват». Нападавшего продолжают искать.

Уголовное дело Убийства Оружие Москва
06 июня 2024, 12:12
Путину доложили об аварии с трамваями в Кемерове
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Президент России Владимир Путин получил доклад об аварии с трамваями в Кемерове и действиях региональных властей в связи с происшествием. Об этом в комментарии журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что особых поручений по этому вопросу глава государства не дал, так как руководители Кузбасса и оперативные и экстренные службы региона приняли все необходимые меры.

«В потоке всей информации президенту об этом докладывается. Что касается каких-то особых поручений, то в них нет необходимости. Региональная власть принимает все меры. Все службы знают свою работу в таких ситуациях. И все работают», - заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что авария стала страшной, и все желают пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ехавшие в попутном направлении трамваи столкнулись на Логовом шоссе Кемерова в четверг, 6 июня. Следователи завели уголовное дело после аварии , а областная прокуратура начала проверку.

Глава администрации города Дмитрий Анисимов заявил, что от полученных травм в больнице умер один пострадавший. Также врачи отправили на амбулаторное лечение 60 человек, среди которых семеро подростков. В больнице останутся 20 пассажиров, еще 28 человек сейчас проходят обследование. Анисимов подчеркнул, что у большинства диагностировали переломы и ушибы.

Кремль Дмитрий Песков ДТП Россия Владимир Путин
06 июня 2024, 11:50
СК задержал еще одного участника нападения на Буденновск в 1995 году
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы задержали еще одного участника нападения на Буденновск в 1995 году, в результате которого погибли 129 человек. Об этом РИА «Новости»сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Правоохранительные органы задержали еще одного участника нападения на Буденновск в 1995 году, в результате которого погибли 129 человек. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что получили доказательства причастности к совершению указанных преступлений жителя Хасавюртовского района Дагестана Казбека Анасова. В отношении его ведут производство по статьям «Убийство», «Захват заложников», «Бандитизм» и «Террористический акт».

СК установил, что в июне 1995 года Анасов стал участником банды Басаева и принимал активное участие в совершении особо тяжких преступлений. В частности, в группе других боевиков он напал на Буденновск в 1995 году, когда погибли 129 человек, в плену оказались 1586 человек и еще 317 пострадали.

«Анасова задержали. В суд направили ходатайство об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в СК.

Ранее подозреваемых в участии в экстремистской организации задержали в Москве.

Дагестан Преступления Следственный комитет России

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