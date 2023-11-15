15 ноября 2023, 00:45

Бывшего главу правительства Самарской области задержали после обысков

РИА «Новости»
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Экс-председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и временно исполняющего обязанности министра строительства региона Михаила Асеева задержали после обысков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

«Их действительно задержали», - подтвердил собеседник агентства, отвечая на вопрос о задержаниях.

Днем появилась информация, что Кудряшов ушел с поста из-за проблем со здоровьем. Решение об отставке он принял за месяц до этого.

Ранее под стражу заключили депутата муниципального округа Ржевка в Петербурге Игоря Губайдулина. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, его заподозрили в непристойной переписке с мальчиком 2011 года рождения. В диалоге они обсуждали запретные темы и отправляли эротические фотографии. Сам депутат свою вину не признал и попросил у суда назначить домашний арест.

Задержания Депутаты
15 ноября 2023, 00:54
Медиаэкран в Екатеринбурге 10 минут показывал мертвую женщину
Unsplash
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В Екатеринбурге медиаэкран на ТРЦ «Омега» 10 минут показывал кадр с мертвой женщиной. Владелец торгового центра Виктор Смирнов рассказал E1.ru, что ролик завис из-за технического сбоя.

На медиаэкране на фасаде здания демонстрировали социальный ролик против наркотиков. Видео зависло на кадре, где мертвая женщина лежит в проеме двери.

«Произошел технический сбой программного обеспечения, в результате которого ролик завис. Проблема была устранена технической службой в течение 10 минут», - рассказал владелец «Омеги» и по совместительству депутат заксобрания.

Смирнов рассказал изданию, что ролик призван напомнить людям о смертельной опасности наркотиков. На застывшем кадре женщина умерла от передозировки наркотического средства. Ее нашли в дверном проеме туалета.

Ранее полиция задержала двух жительниц Нижнего Тагила, подозреваемых в распространении запрещенных препаратов. Женщины маскировали пакетики с наркотиками под камни, используя глину.

В Екатеринбурге медиаэкран на ТРЦ «Омега» 10 минут показывал кадр с мертвой женщиной. Владелец торгового центра Виктор Смирнов рассказал E1.ru , что ролик завис из-за технического сбоя.

Наркотики Екатеринбург
15 ноября 2023, 00:41
Семиклассница сообщила о попытке изнасилования на выступлении Стаса Костюшкина в Москве
Freepik
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Школьница из Москвы сообщила, что на концерте в одном из столичных ТРЦ ее попытались изнасиловать. Во время выступления Стаса Костюшкина ее домогался мужчина, девочка с трудом вырвалась, об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам 12-летнего подростка, все произошло на концерте в честь для рождения ТРЦ «Европейский», где выступали российские звезды - Анна Седокова, группы «На-На», «Блестящие» и другие. Когда на сцене появился Костюшкин, неизвестный мужчина силой прижал ее к ограждению и залез под юбку.

Девочка с трудом освободилась и выбралась из толпы. Потом она позвонила маме, которая отвезла дочь в полицию, чтобы написать заявление. Школьница рассказала, что не разглядела лица нападавшего, запомнила лишь, что мужчина был одет в цветную куртку.

Ранее стало известно, что полиция Санкт-Петербурга ищет пожилого пассажира рейса из Сургута, который насильно делал массаж незнакомой девятилетней девочке во время всего полета, узнав, что она на борту без родителей. После приземления девочка рассказала о навязчивых «услугах» отцу.

Концерты Изнасилования
14 ноября 2023, 21:09
Поезд насмерть сбил человека на станции Ухтомская в Люберцах
pxhere.com
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Человек попал под поезд на станции Ухтомская Московского центрального диаметра в Люберцах. Как сообщил источник «360», мужчина скончался.

Состав следовал по направлению в Московскую область. В настоящее время тело погибшего находится на железнодорожных путях. На месте работают экстренные службы. Другие детали случившегося уточняются.

В конце октября поезд насмерть сбил мужчину на станции Лосиноостровская на северо-востоке Москвы. Пассажир спустился на рельсы и начал переходить между платформами. Тело передали медикам.

До этого человек попал под поезд в Мытищах на станции Перловская Московской железной дороги. На место случившегося прибыла скорая помощь.

Люберцы МЦД
14 ноября 2023, 20:58
Один человек пострадал при взрыве баллона на заводе «Вымпел» в Москве
Телеканал «360»
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На московском машиностроительном заводе «Вымпел» произошел взрыв. По информации источника «360», взорвался газовый баллон.

Источник сообщил, что в 20:38 в здании машиностроительного завода на Соколиной Горе произошел взрыв газового баллона. По предварительным данным, пострадал один человек. На место выехала скорая и другие экстренные службы.

Подробностей произошедшего пока не поступало, официальной информации нет.

Газ Взрывы

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