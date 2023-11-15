Бывшего главу правительства Самарской области задержали после обысков
Экс-председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и временно исполняющего обязанности министра строительства региона Михаила Асеева задержали после обысков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.
«Их действительно задержали», - подтвердил собеседник агентства, отвечая на вопрос о задержаниях.
Днем появилась информация, что Кудряшов ушел с поста из-за проблем со здоровьем. Решение об отставке он принял за месяц до этого.
Ранее под стражу заключили депутата муниципального округа Ржевка в Петербурге Игоря Губайдулина. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, его заподозрили в непристойной переписке с мальчиком 2011 года рождения. В диалоге они обсуждали запретные темы и отправляли эротические фотографии. Сам депутат свою вину не признал и попросил у суда назначить домашний арест.