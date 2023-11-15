Бывшего главу правительства Самарской области задержали после обысков

Медиаэкран в Екатеринбурге 10 минут показывал мертвую женщину

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В Екатеринбурге медиаэкран на ТРЦ «Омега» 10 минут показывал кадр с мертвой женщиной. Владелец торгового центра Виктор Смирнов рассказал E1.ru, что ролик завис из-за технического сбоя.

На медиаэкране на фасаде здания демонстрировали социальный ролик против наркотиков. Видео зависло на кадре, где мертвая женщина лежит в проеме двери.

«Произошел технический сбой программного обеспечения, в результате которого ролик завис. Проблема была устранена технической службой в течение 10 минут», - рассказал владелец «Омеги» и по совместительству депутат заксобрания.

Смирнов рассказал изданию, что ролик призван напомнить людям о смертельной опасности наркотиков. На застывшем кадре женщина умерла от передозировки наркотического средства. Ее нашли в дверном проеме туалета.

Ранее полиция задержала двух жительниц Нижнего Тагила, подозреваемых в распространении запрещенных препаратов. Женщины маскировали пакетики с наркотиками под камни, используя глину.

В Екатеринбурге медиаэкран на ТРЦ «Омега» 10 минут показывал кадр с мертвой женщиной. Владелец торгового центра Виктор Смирнов рассказал E1.ru , что ролик завис из-за технического сбоя.