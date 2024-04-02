Бывшего гендиректора петербургской «СКА Арены» отправили в СИЗО за растрату

По данным издания, Забирана отправили в изолятор в начале марта, но информация об этом появилась только сейчас.

Защита управленца обжаловала постановление в Мосгорсуде. Жалобу планируют рассмотреть 18 апреля.

Забирана обвиняют в растрате в особо крупном размере в составе организованной группы лиц. Ему грозит до 10 лет колонии.

По данным «Фонтанки», арест Забирана может быть связан с уголовным делом против бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга по ЖКХ Владимира Лавленцева. Он занимал эту должность с 2013 по 2014 год.

Накануне ФСБ задержала директора новосибирского муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова. Его вместе с гражданской женой заподозрили в хищении бюджетных денег.