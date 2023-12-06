06 декабря 2023, 17:50

Бывшего депутата украинской Рады Илью Киву нашли мертвым

Global Look Press
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Уехавшего в Россию бывшего депутата Верховной рады Украины нашли мертвым в Одинцовском городском округе Московской области. Об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал РЕН ТВ.

О причинах смерти собеседник журналистов не уточнил.

«Тело украинского политика Ильи Кивы нашли в подмосковном Одинцове», - заявил источник.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Илья Кива покинул Украину в январе 2022 года. Политик поддержал решение России о проведении специальной военной операции. Кива публично критиковал действия киевского режима. За эти выступления украинский суд заочно приговорил бывшего депутата к 14 годам лишения свободы по делу о государственной измене.

Последнюю запись в своем Telegram-канале политик опубликовал утром в среду, 6 декабря. В ней он призвал президента Украины Владимира Зеленского закончить свою жизнь самоубийством, как делали проигравшие во все времена.

Депутаты Россия Украина
06 декабря 2023, 15:18
Мужчина устроил стрельбу на трассе «Урал» в Рязанской области. Погиб полицейский
РИА «Новости»
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Житель деревни Высокое, расположенной близ федеральной трассы М5 «Урал» в Рыбновском районе Рязанской области, устроил стрельбу из окна своего дома. Из-за ЧП движение в сторону Москвы перекрыли. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Рыбное Онлайн 18+».

Сообщения о происшествии также начали публиковать в местных чатах. По данным одного из пользователей, перестрелка произошла напротив Веселовского поворота.

«У мужика поехала крыша, и он начал шмалять по всем машинам со второго этажа», - пояснил он.

Также местные жители начали сообщать о том, что в результате стрельбы погиб человек, уточнило издание Rybnoe.net. Никакого официального подтверждения этой информации нет.

«360» обратился в региональный главк МВД, однако получить оперативный комментарий у ведомства не удалось.

Житель деревни Высокое, расположенной близ федеральной трассы М5 «Урал» в Рыбновском районе Рязанской области, устроил стрельбу из окна своего дома. Из-за ЧП движение в сторону Москвы перекрыли. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Рыбное Онлайн 18 ».

По данным Telegram-канала «112» , стрельбу устроил 47-летний местный житель. Его мотивы пока не известны.

Источник канала заявил, что преступник ранил одного из прибывших на место сотрудников полиции - тот якобы скончался на месте. Стрелка смогли задержать. В настоящее время его везут на допрос.

Стрельба
06 декабря 2023, 14:27
Две школьницы отравились алкоголем в Приморье
РИА «Новости»
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Две девочки в Приморском крае попали в больницу с тяжелым отравлением алкоголем. Об этом РИА «Новости» рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

«Двух подростков доставили в больницу с предварительным диагнозом интоксикация. Они находятся в удовлетворительном состоянии, как минимум до конца недели пробудут под наблюдением медиков», - отметили в ведомстве.

В краевом главе МВД уточнили, что в медучреждение попали две девочки 12 лет с «токсическим действием алкоголя тяжелой степени».

«Школьницы и их родители не стояли на профилактическом учете, в поле зрения МВД не попадали. Полицейские начали проверку по факту ЧП», - добавили в министерстве.

Кроме того, в МВД опровергли появившиеся в Сети слухи о якобы гибели одной из перебравших с алкоголем девочек.

В Уфе пять подростков отравились таблетками и алкоголем.

Четверых из них привезли в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Дети Приморье Алкоголь
06 декабря 2023, 12:25
Мужчина с пистолетом устроил драку около бара в Челябинске
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Ранее судимый 36-летний мужчина устроил драку с прохожими неподалеку одного из баров в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Челябинской области.

ЧП произошло утром в воскресенье, 3 декабря. Несущие постовую службу полицейские дорожно-патрульной службы заметили конфликт рядом с заведением на улице Цвиллинга и оперативно пресекли противоправные действия.

По предварительной информации, конфликт случился между 36-летним местным жителем и охранниками бара, мужчина применил аэрозольный пистолет.

Зачинщика доставили в отделение полиции «Центральный», правоохранители опросили всех участников потасовки. Началась доследственная проверка, по результатам которой следователи вынесут процессуальное решение.

В ноябре правоохранительные органы задержали пьяного мужчину, который устроил погром в одном из ресторанов в Орехово-Зуево. После замечания со стороны других посетителей, буйный гость начал громить посуду и рвать занавески на окнах.

МВД РФ Челябинск
06 декабря 2023, 11:17
«Били кулаками и давали пощечины». Американские моряки напали на 15-летних девочек на Крите
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Пьяные американские моряки с авианосца USS Gerald Ford напали на двух 15-летних школьниц в Ханье на Крите, где расположена военно-морская база США. Об этом сообщил местный портал Protothema.

По данным издания, по вине пьяных членов экипажа авианосца произошло как минимум три происшествия. Два из них - между моряками. Но более серьезным ЧП стало нападение двоих американцев на двух школьниц 15 лет.

О случившемся сообщили пострадавшие. По словам девочек, в минувшую субботу, 2 декабря, в Венецианской гавани Ханьи на них напали два пьяных американских моряка. Мужчины били их кулаками и давали пощечины. Подростки спаслись бегством.

Они смогли описать нападавших. Теперь по факту случившегося идет расследование, указало издание.

Еще один случай с дракой между пьяными американцами произошел в туалете городского Муниципального сада, причем полиции в происходящее вмешаться не удалось, уточнил портал. Правда, по какой причине стражи порядка не помешали побоищу, авторы не уточнили.

США Дети

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