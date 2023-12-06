Бывшего депутата украинской Рады Илью Киву нашли мертвым
Уехавшего в Россию бывшего депутата Верховной рады Украины нашли мертвым в Одинцовском городском округе Московской области. Об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал РЕН ТВ.
О причинах смерти собеседник журналистов не уточнил.
«Тело украинского политика Ильи Кивы нашли в подмосковном Одинцове», - заявил источник.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Илья Кива покинул Украину в январе 2022 года. Политик поддержал решение России о проведении специальной военной операции. Кива публично критиковал действия киевского режима. За эти выступления украинский суд заочно приговорил бывшего депутата к 14 годам лишения свободы по делу о государственной измене.
Последнюю запись в своем Telegram-канале политик опубликовал утром в среду, 6 декабря. В ней он призвал президента Украины Владимира Зеленского закончить свою жизнь самоубийством, как делали проигравшие во все времена.