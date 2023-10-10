Бывшая участница «Дома-2» попала в ДТП вместе с тремя детьми

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Салибекова разместила видео, на котором видна машина, съехавшая в кювет. Публикацию женщина подписала фразой: «Приехали». Блогерша поспешила успокоить поклонников, сообщив, что с ней и находившимися в момент ДТП в авто детьми все хорошо.

Незадолго до ДТП женщина также разместила в своих социальных сетях видео, которое снимала находясь за рулем автомобиля. На этих роликах блогерша показывала подписчикам темную дорогу, а также рассказывала о предстоящем отдыхе.

Из-за этого звезду «Дома-2» многие обвинили в неаккуратном вождении. Некоторые пользователи отметили, что Салибекова не так давно получила водительские права.

«Для чего снимать дорогу? Дети с вами, ночь, видимость плохая», «Зачем снимать видео за рулем ночью», «Отберите у этой женщины права! Никакого опыта вождения, одни кривляния за рулем», написали пользователи в комментариях.