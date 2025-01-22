22 января 2025, 08:40

Бывшая помощница экс-губернатора Самарской области отдала мошенникам рекордную сумму

РИА «Новости»
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Телефонные мошенники выманили у россиянки рекордную сумму. Об этом сообщил в своем Telegram-канале полковник полиции в отставке, член Общественного экспертного совета МВД РФ Алексей Трифонов.

Источники сообщили, что потерпевшей стала бывшая помощница экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова Ольга Серова.

Трифонов подчеркнул, что аферисты вынудили женщину отдать им 350 миллионов рублей и 800 тысяч долларов.

Отставной полковник полиции назвал эти суммы рекордными.

Пенсионерка пришла в банк и заявила о желании получить деньги, сообщил Telegram-канал Baza. Сотрудники два дня убеждали 71-летнюю женщину не снимать средства, но она была непреклонна.

Главное управление региональной безопасности Московской области ранее сообщило о новой схеме мошенников. Жителям Подмосковья присылают уведомления о якобы необходимом участии в коллегии присяжных заседателей, а для отказа просят пройти по ссылке.

Уголовное дело МВД РФ Мошенничество Деньги
22 января 2025, 10:26
Здание загорелось у станции «Лосиноостровская». На место прибыл пожарный поезд
Пресс-служба МЧС
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В Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы загорелось административное здание. Об этом сообщил источник 360.ru.

Открытое горение заметили в двухэтажной постройке на Хибинском проезде, 3Бс6, близ железнодорожной станции «Лосиноостровская». К тушению огня привлекли пожарный поезд, от него проложили магистральную линию, работает три водяных ствола.

«Люди эвакуируются», - добавил источник.

Информации о пострадавших не поступало. Пожару присвоили первый ранг сложности.

Рано утром 22 января на стройке близ жилого комплекса «Остров» загорелись конструкции. Огонь распространился на 100 квадратных метров. На место ЧП прибыли спасатели, пожар потушили. Сведений о пострадавших также не поступало.

Пожары Заводы Эвакуации Москва
22 января 2025, 07:56
Пропавшего в Хабаровском крае ребенка нашли живым
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В Хабаровском крае пропал 10-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило накануне в дежурную часть полиции от жительницы села Нагорное.

«Ее 10-летний сын ушел в вечернее время из дома и его место нахождения не известно», - заявили правоохранители.

Позже в полиции сообщили, что мальчика нашли в Краснофлотском районе. Местный житель обнаружил ребенка на территории своего частного домовладения. Мальчику вызвали скорую помощь, сейчас с ним работают врачи. Полиция установит причины, которые вынудили ребенка уйти из дома.

Ранее в Екатеринбурге нашли шестилетнего мальчика , пропавшего около месяца назад. Ребенка обнаружили живым. Волонтеры поблагодарили всех причастных к поискам.

Дети Полиция
22 января 2025, 07:14
Фура насмерть сбила студентку на практике в морском порту во Владивостоке
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Студентка третьего курса Владивостокского филиала Российской таможенной академии погибла на территории морского рыбного порта в городе. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 20-летняя девушка находилась на территории порта с сотрудниками таможни в рамках прохождения производственной практики», - заявили в ведомстве.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

По данным Vladivostok1.ru , девушку задавила фура. Есть несколько версий случившегося - студентка споткнулась и упала под колеса или не соблюдала технику безопасности.

Ранее грузовик насмерть сбил курьера , передвигающегося на электровелосипеде. Происшествие случилось на Ярцевской улице в Москве. Грузовик перевозил мусор с места сноса и переехал мужчину, когда сдавал назад.

Таможня Грузовики Владивосток Москва
22 января 2025, 06:25
Металлоконструкции вспыхнули на стройке в Москве
Freepik
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Металлоконструкции загорелись на стройке в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось недалеко от станции метро «Терехово», рядом с жилым комплексом «Остров». Огонь разгорелся на площади 100 квадратных метров. На место ЧП оперативно прибыли спасатели, возгорание уже потушили. Информации о пострадавших пока не поступало.

Сегодня ночью также случился пожар в московской пятиэтажке на улице Нагорной. Пожарные спасли пятерых жильцов. К тушению огня привлекли 42 человека и 24 единицы техники.

Также вчера утром смертельный пожар случился в строительных бытовках в Москве. Как сообщил источник 360.ru, ЧП произошло в районе Марфино. Загорелись две двухэтажные бытовки, огонь распространился на площади 20 квадратных метров. В эпицентре пожара спасатели нашли обгоревший труп.

Спасатели Пожары Москва

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