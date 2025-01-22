Бывшая помощница экс-губернатора Самарской области отдала мошенникам рекордную сумму
Телефонные мошенники выманили у россиянки рекордную сумму. Об этом сообщил в своем Telegram-канале полковник полиции в отставке, член Общественного экспертного совета МВД РФ Алексей Трифонов.
Источники сообщили, что потерпевшей стала бывшая помощница экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова Ольга Серова.
Трифонов подчеркнул, что аферисты вынудили женщину отдать им 350 миллионов рублей и 800 тысяч долларов.
Отставной полковник полиции назвал эти суммы рекордными.
Пенсионерка пришла в банк и заявила о желании получить деньги, сообщил Telegram-канал Baza. Сотрудники два дня убеждали 71-летнюю женщину не снимать средства, но она была непреклонна.
Главное управление региональной безопасности Московской области ранее сообщило о новой схеме мошенников. Жителям Подмосковья присылают уведомления о якобы необходимом участии в коллегии присяжных заседателей, а для отказа просят пройти по ссылке.