Бывшая помощница экс-губернатора Самарской области отдала мошенникам рекордную сумму

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Источники сообщили, что потерпевшей стала бывшая помощница экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова Ольга Серова.

Трифонов подчеркнул, что аферисты вынудили женщину отдать им 350 миллионов рублей и 800 тысяч долларов.

Отставной полковник полиции назвал эти суммы рекордными.

Пенсионерка пришла в банк и заявила о желании получить деньги, сообщил Telegram-канал Baza. Сотрудники два дня убеждали 71-летнюю женщину не снимать средства, но она была непреклонна.

Главное управление региональной безопасности Московской области ранее сообщило о новой схеме мошенников. Жителям Подмосковья присылают уведомления о якобы необходимом участии в коллегии присяжных заседателей, а для отказа просят пройти по ссылке.