Бытовой газ взорвался в одной из квартир жилого дома в Тюмени

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Газовоздушная смесь взорвалась в доме № 34 по улице Геологоразведчиков в ночь на 28 сентября.

«Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что в результате происшествия в квартире на пятом этаже нарушено оконное остекление и выбита входная дверь», - указали в ведомстве.

Во время взрыва в квартире находился один человек. Его передали бригаде медиков скорой помощи. О состоянии пострадавшего пока нет информации. Жильцов дома эвакуировали. Людей перевезли в пункт временного размещения.

На месте ЧП работают экстренные службы города. Что стало причиной взрыва, неизвестно.

В Балашихе 20 сентября в одной из квартир жилого дома взорвался газ. В результате ЧП обрушились перекрытия третьего и четвертого этажей. Погибли семь человек, еще 20 пострадали. Также жертвами взрыва стали двое спасателей.

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