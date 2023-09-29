Бытовки загорелись у Курского вокзала в Москве

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Заявка о пожаре поступила примерно в 15:30. Как стало известно, до прибытия специалистов существовала угроза распространения огня на соседние постройки. В данный момент пожарные проливают и разбирают конструкцию, в которой жили строители, работавшие над реконструкцией путей на Курском вокзале.

Как сообщили строители экстренным службам, в одной из бытовок мог быть баллон с пропаном. Общую площадь возгорания оценили в 20 квадратных метров. По данным источника, полностью ликвидировать пожар удалось за четверть часа, обошлось без пострадавших.

Ранее в Москве успешно потушили пожар в жилом многоэтажном доме на юге города, там загорелись две квартиры. Жильцы сумели эвакуироваться самостоятельно.