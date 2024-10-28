28 октября 2024, 23:24

Бытовки загорелись на стройплощадке в Москве

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Пожар разгорелся на стройплощадке на Волоколамском шоссе в Москве. Пресс-служба МЧС России сообщила, что горят 12 бытовых помещений на площади 150 квадратных метров.

«Сотрудники МЧС России вынесли из соседних бытовок 10 газовых и три кислородных баллона», - сообщили в ведомстве.

Расследование причин пожара взяла на контроль Тушинская межрайонная прокуратура. Работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте пожара координирует зампрокурора Кирилл Поддубровский.

В ночь на понедельник в Москве загорелась крыша многоэтажного дома. Пожарные локализовали возгорание на 350 квадратных метрах. Пострадавших нет.

Пожар разгорелся на стройплощадке на Волоколамском шоссе в Москве.

Пресс-служба МЧС России сообщила, что горят 12 бытовых помещений на площади 150 квадратных метров.

Пожары МЧС РФ Москва
28 октября 2024, 23:28
Толпа цыган зверски избила полицейского в Туле из-за замечания
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Компания хулиганов напала на сотрудника полиции в Туле. Об этом сообщил представитель МВД в беседе с 360.ru.

По данным ведомства, происшествие случилось на улице Галкина. Среди участников конфликта оказался один сотрудник правоохранительных органов. После драки три человека госпитализировали. В отдел доставили трех правонарушителей, полицейские проводят проверку.

Как сообщил Telegram-канал Mash , речь идет о потасовке между цыганами и местным полицейским. По данным канала, толпа из 12 человек напала на него после того, как мужчина сделал им замечание из-за распития алкоголя в общественном месте.

По данным журналистов, нападавшие живут в таборе в микрорайоне Плеханово.

Также в распоряжении 360.ru оказались кадры с места ЧП. На них видно, как несколько человек собрались вместе и начали активно жестикулировать.

Ранее иностранец насмерть забил пожилого сотрудника московской АЗС. Полиция уже задержала подозреваемого, он пребывал в России нелегально.

Драки Мужчины Полиция Цыганская диаспора
28 октября 2024, 10:55
Работу 59 подпольных оружейных мастерских пресекли в России
Unsplash
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Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали в 39 регионах России 124 человека, причастных к незаконным модернизации и сбыту оружия. Об этом сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

Мастерские располагались в разных регионах от Севастополя до Сахалина, от Санкт-Петербурга до Ингушетии. В общей сложности из оборота изъяли 333 единицы огнестрельного оружия, почти 300 килограммов взрывчатки, 123 электродетонатора и свыше 633 тысяч патронов разных калибров.

Также правоохранители пресекли работу 59 подпольных мастерских. В ФСБ также отметили, что работа по пресечению противоправной деятельности продолжится.

Ранее в ведомстве отмечали, что за лето накрыли 92 подпольные оружейные мастерские в 51 регионе от Калининграда до Сахалина, в том числе в Москве и новых регионах.

МВД РФ ФСБ Росгвардия Оружие
28 октября 2024, 09:03
Житель Белгородской области швырнул об пол новорожденного сына любовницы
РИА «Новости»
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В Белгородской области мужчина швырнул об пол месячного младенца. Новорожденный мальчик попал в реанимацию, где врачи борются за его жизнь, сообщил Telegram-канал Shot.

Как стало известно, 22-летняя мать грудничка разругалась со своим 36-летним сожителем. В гневе мужчина начал угрожать убийством своей избраннице, а в качестве доказательств жестоко обошелся с ее сыном. Он схватил лежавшего в колыбели младенца и бросил со всей силы на пол.

У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер и закрытый перелом руки. Врачи прилагают все усилия, чтобы помочь мальчику и предотвратить возможные осложнения, которые могут привести к инвалидности.

«Изверг-сожитель задержан, возбуждено уголовное дело», - отметил авторы публикации.

Ранее мужчина, навредивший младенцу, уже был привлечен к ответственности за наркотики и уклонение от административного надзора.

Ранее подобный случай произошел на Урале. Мужчина жестоко расправился со своим внуком-грудничком из-за того, что тот громко плакал и раздражал его.

Уголовное дело Дети Врачи
28 октября 2024, 08:56
Жительница Подольска подожгла траурные венки у памятника «Скорбящая мать»
РИА «Новости»
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В Подольске местная жительница подожгла траурные венки у памятника-монумента «Скорбящая мать». Полиция задержала нарушительницу, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Сообщение о поджоге поступило в дежурную часть Климовского отдела полиции. Злоумышленницей оказалась женщина 1988 года рождения. Ее доставили в территориальный отдел правоохранительных органов.

«Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», - уточнили в пресс-службе.

В Волгограде власти выделили большие деньги на реставрацию памятника «Место, где вели ожесточенные бои 62-я, 64-я и 57-я армии» в сквере на улице Радомской. Работы планировали завершить к сентябрю, но по состоянию на 28 октября монумент так и не починили.

Подольск Поджоги Памятники Полиция

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