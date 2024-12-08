Бытовки загорелись на стройке на западе Москвы

В Санкт-Петербурге таксист не довез модель, обладательницу титула «Мисс Россия — 2022» Анну Линникову в пункт назначения и напал в ответ на обещание оставить плохой отзыв. Девушка рассказала об этом Пятому каналу.

Модель вызвала такси 5 декабря. Водитель не довез ее до конечного пункта, а на претензию потребовал уйти. Линникова решила не спорить, так как торопилась, пообещала оставить плохой отзыв и вышла из машины. Но мужчина ее догнал.

«Очевидно, он хотел распускать руки, схватил меня. Я сразу позвонила в полицию. Они сразу приехали, сказали, что нужно написать заявление. Честно сказать, времени заявление писать не было, надо было успеть на работу», - сказала пострадавшая.

В тот момент она лишь пожаловалась агрегатору. Теперь, будучи в Москве, Лунникова решила все-таки написать заявление и обратилась за консультацией юриста.

Подобный случай произошел в Краснодаре. Таксист пригрозил недовольным клиентам расправой.

В Санкт-Петербурге таксист не довез модель, обладательницу титула «Мисс Россия - 2022» Анну Линникову в пункт назначения и напал в ответ на обещание оставить плохой отзыв. Девушка рассказала об этом Пятому каналу.