08 декабря 2024, 07:12

Бытовки загорелись на стройке на западе Москвы

РИА «Новости»
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Утром в воскресенье на строительной площадке на западе Москвы вспыхнули пять бытовок. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП случилось в районе дома 82 по проспекту Вернадского. На место оперативно прибыли спасатели и локализовали возгорание на площади 75 квадратных метров.

Всего загорелись пять бытовок. Причина происшествия устанавливается, данные о пострадавших не поступали.

Ранее появились кадры с места пожара в торговом центре на северо-востоке Москвы.

Пожары Москва
08 декабря 2024, 01:15
«Схватил меня». Таксист в Петербурге напал на «Мисс Россия — 2022» за плохой отзыв
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге таксист не довез модель, обладательницу титула «Мисс Россия — 2022» Анну Линникову в пункт назначения и напал в ответ на обещание оставить плохой отзыв. Девушка рассказала об этом Пятому каналу.

Модель вызвала такси 5 декабря. Водитель не довез ее до конечного пункта, а на претензию потребовал уйти. Линникова решила не спорить, так как торопилась, пообещала оставить плохой отзыв и вышла из машины. Но мужчина ее догнал.

«Очевидно, он хотел распускать руки, схватил меня. Я сразу позвонила в полицию. Они сразу приехали, сказали, что нужно написать заявление. Честно сказать, времени заявление писать не было, надо было успеть на работу», - сказала пострадавшая.

В тот момент она лишь пожаловалась агрегатору. Теперь, будучи в Москве, Лунникова решила все-таки написать заявление и обратилась за консультацией юриста.

Подобный случай произошел в Краснодаре. Таксист пригрозил недовольным клиентам расправой.

В Санкт-Петербурге таксист не довез модель, обладательницу титула «Мисс Россия - 2022» Анну Линникову в пункт назначения и напал в ответ на обещание оставить плохой отзыв. Девушка рассказала об этом Пятому каналу.

Санкт-Петербург Модели Такси Избиения
07 декабря 2024, 23:22
Школьник сломал нос учителю во время урока в Нижегородской области
Freepik
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Драка между учеником и учителем произошла в селе Ковернино во время урока английского языка. Девятиклассник сломал нос 38-летнему преподавателю, сообщили на сайте Трудовой инспекции Нижегородской области.

О случившемся стало известно 5 декабря. Пострадавшего мужчину доставили в больницу, у него диагностировали сотрясение мозга и закрытый перелом носа. Причина конфликта между школьником и учителем пока неизвестна.

Сотрудники Гострудинспекции выясняют все обстоятельства, ведется расследование.

Ранее в одной из школ поселка Российский в Краснодаре в ходе конфликта ученик восьмого класса напал с ножом на своих сверстников из-за громкой музыки. В результате ранения получили четверо школьников. Следователи возбудили уголовное дело , юношу задержали.

Драки Больницы Учителя Школьники
07 декабря 2024, 21:54
Поезд протаранил автомобиль с тремя людьми на Кубани
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В Лабинском районе на железнодорожном переезде произошла авария. Поезд столкнулся с легковым автомобилем, в котором ехали три человека. Началась проверка, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Авария случилась вечером 7 декабря на нерегулируемом железнодорожном переезде на 38-м километре перегона Мостовской - Лабинск. Электропоезд столкнулся с легковым автомобилем и сильно смял его. Находившиеся в машине мужчина, женщина и девочка получили травмы.

Скорая помощь доставила пострадавших в больницу. Краснодарский следственный отдел на транспорте устроил доследственную проверку.

За рулем ВАЗ 2110 находился 19-летний водитель, уточнила пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края. Машина выехала на пути в пределах видимости приближающегося локомотива, и машинист начал экстренное торможение, но это не помогло.

В Кировской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. Три человека погибли.

Краснодар ДТП Поезда
07 декабря 2024, 20:05
Силовики нагрянули в ночной клуб в Челябинске
Freepik
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Сотрудники полиции Челябинска при силовой поддержке региональной Росгвардии наведались в ночной клуб в Калининском районе города. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, целью правоохранителей было выявление фактов незаконного оборота наркотических средств и нарушений антиалкогольного законодательства. Для участия в мероприятии привлекали кинологов со служебными собаками.

Посетителям ночного клуба пришлось приостановить веселье. Выяснилось, что работники клуба продавали гостям алкоголь с нарушениями - без лицензии.

В отношении индивидуального предпринимателя возбудили административное производство. Напитки изъяли. Кроме того, некоторых отдыхающих доставили в отдел полиции для установления личности.

Накануне аналогичные проверки прошли в московских ночных клубах Sisters и Bizarre. Силовики обнаружили наркотики и инвентарь для БДСМ.

Алкоголь Челябинск Полиция

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