28 октября 2023, 11:19

«Быстрее! Быстрее!» Постояльцы выбегали из горящей гостиницы Kamarooms босиком

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Постояльцы гостиницы Kamarooms в Набережных Челнах выбегали из горящего здания буквально босиком, взяв с собой самое необходимое. В Сети распространились видео очевидцев, на которых они призывают людей быстрее выходить из помещения.

По данным МЧС, из здания эвакуировали 72 человека, около 50 из них - постояльцы, 20 - сотрудники гостиницы.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что огонь охватил большую часть здания. Языки пламени выбиваются из окон номеров, в воздух поднимается столб густого черного дыма. Из-за экстренной ситуации девушки выбежали на снежную улицу босиком. На них были только куртки.

Огонь успел охватить четыре тысячи квадратных метров. По последним данным, специалисты уже ликвидировали открытое горение. Работы на месте продолжаются.

Спасатели Пожары Видео
28 октября 2023, 14:54
МИД раскрыл подробности атаки трех беспилотников на Курскую АЭС
РИА «Новости»
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Представитель МИД России Мария Захарова сообщила подробности террористической атаки со стороны ВСУ на Курскую АЭС. Комментарий дипломата появился в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что 26 октября ВСУ целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами.

Один из дронов, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других беспилотника рухнули на комплекс административных зданий станции.

«По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами», - подчеркнула она.

Накануне представители Курской АЭС сообщили, что объект работает в штатом режиме. В результате атаки дронов никто не пострадал. Радиационный фон на территории станции также находится в норме.

Мария Захарова МИД РФ АЭС
28 октября 2023, 14:40
Названа предварительная причина экстренной посадки самолета в аэропорту Самары
РИА «Новости»
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Летевший из Москвы в Бишкек самолет киргизской компании Avia Traffic совершил экстренную посадку в аэропорту Самары по технической причине. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что посадка в аэропорту Курумоч прошла благополучно. Никто из находящихся на борту 190 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Куйбышевская транспортная прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров, которым придется дождаться возобновления рейса.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщил, что решение об экстренной посадке экипаж Airbus A320 принял из-за неисправности правого двигателя.

Собеседник авторов сообщения, что во время посадки мотор издавал сильный гул. Разворот борта в сторону аэропорта Самары произошел во время пролета над селом Шапошниково недалеко от границы с Казахстаном.

Ранее СМИ сообщили, что для посадки в аэропорту Самары экипаж летящего из Москвы в Бишкек самолета подал сигнал бедствия.

Киргизия Прокуратура РФ Самолеты Россия
28 октября 2023, 13:33
Подавший сигнал бедствия самолет Москва — Бишкек приземлился в Самаре
РИА «Новости»
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Подавший сигнал бедствия самолет рейса YK884, следующий из Москвы в Бишкек, приземлился в Самаре. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По предварительной информации, причиной ЧП стала неисправность двигателя. На борту находились 190 человек, среди них шесть членов экипажа, никто не пострадал.

В субботу стало известно, что самолет Airbus A320-231 подал сигнал бедствия в небе над Самарой. Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Ранее сигнал тревоги подал пассажирский лайнер, следующий в Москву из Мурманска. Борт благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево , никто из пассажиров не пострадал.

Самолеты Россия
28 октября 2023, 13:16
Более 30 горняков стали жертвами аварии на шахте в Казахстане
РИА «Новости»
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Авария на шахте в Казахстане унесла жизни 32 человек. Новые данные опубликовало РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Ранее сообщалось о 28 погибших. Воскресенье, 29 октября, объявлено в республике днем траура. Распоряжение об этом отдал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Помимо этого, он поручил прекратить сотрудничество с компанией «Арселормиттал Темиртау», которая отвечала за работу шахты. Фирма оказалась худшим партнером за всю историю, указал политик.

Генпрокуратура страны уже начала предварительное расследование о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ. Все обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

Шахты Казахстан

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