«Быстрее! Быстрее!» Постояльцы выбегали из горящей гостиницы Kamarooms босиком

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По данным МЧС, из здания эвакуировали 72 человека, около 50 из них - постояльцы, 20 - сотрудники гостиницы.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что огонь охватил большую часть здания. Языки пламени выбиваются из окон номеров, в воздух поднимается столб густого черного дыма. Из-за экстренной ситуации девушки выбежали на снежную улицу босиком. На них были только куртки.

Огонь успел охватить четыре тысячи квадратных метров. По последним данным, специалисты уже ликвидировали открытое горение. Работы на месте продолжаются.