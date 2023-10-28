«Быстрее! Быстрее!» Постояльцы выбегали из горящей гостиницы Kamarooms босиком
Постояльцы гостиницы Kamarooms в Набережных Челнах выбегали из горящего здания буквально босиком, взяв с собой самое необходимое. В Сети распространились видео очевидцев, на которых они призывают людей быстрее выходить из помещения.
По данным МЧС, из здания эвакуировали 72 человека, около 50 из них - постояльцы, 20 - сотрудники гостиницы.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что огонь охватил большую часть здания. Языки пламени выбиваются из окон номеров, в воздух поднимается столб густого черного дыма. Из-за экстренной ситуации девушки выбежали на снежную улицу босиком. На них были только куртки.
Огонь успел охватить четыре тысячи квадратных метров. По последним данным, специалисты уже ликвидировали открытое горение. Работы на месте продолжаются.