05 января 2024, 00:31

«Было жутко». Жительница Новороссийска рассказала о взрыве в городе

Читайте нас в: Google Новости

Мощный взрыв раздался в небе над Новороссийском. Одна из местных жительниц рассказала «360», что звук был очень громким и жутким.

Женщина собиралась погулять с собакой, но услышала громкий звук и почувствовала вибрацию.

«Сначала был слышен звук, а потом появился белый шлейф», - отметила она.

Взрыв был настолько сильный, что даже «кресло затряслось». По словам собеседницы «360», это «было жутко», но вероятнее всего, это случилось не в самом городе, потому что «осколков нигде нет».

Сразу после этого у машин сработала сигнализация, а за 10 минут перед взрывом начались проблемы с интернетом. Перебои с Сетью все еще продолжаются.

Взрыв в Новороссийске случился поздним вечером в четверг, 4 января. В городе работала система противовоздушной обороны. Местные жители услышали громкие звуки и рассказали о том, как тряслись окна. Также стало известно об атаке дронов на Крым.

Интернет Взрывы Россия Машины
04 января 2024, 23:32
Мощный взрыв прогремел в Новороссийске
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Взрыв прогремел в районе Новороссийска в Краснодарском крае. В городе сработала система ПВО, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, местные жители услышали громкий взрыв над Новороссийском, от которого затряслись окна. Также сообщалось об атаке дронов на Крымский полуостров.

На данный момент официальной информации не поступало.

По данным Минобороны, Вооруженные силы Украины атаковали Крым 4 января около 17:20. В небе над полуостровом сбили 10 ракет противника. Военные отразили удары по Севастополю.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев , сбитая украинская ракета упала в районе частного сектора за СевГУ и не взорвалась.

Согласно данным оперативной информации о ситуации на переправе, движение автомобилей временно перекрыли по Крымскому мосту.

Взрывы Краснодарский край
04 января 2024, 22:46
Подростку оторвало пальцы в хинкальной в Петербурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Подросток попал в больницу из кафе-хинкальной в центре Санкт-Петербурга. Молодому человеку оторвало пальцы машиной для приготовления хинкали. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Все произошло в кафе на Казанской улице. Подросток 15 лет работал там с машиной по приготовлению хинкали и получил производственную травму - ему оторвало два пальца на правой руке.

Подростка отправили в отделение микрохирурги Педиатрического университета.

«В ходе оперативного вмешательства микрохирурги сформировали культи, выполнив кожную пластику местными тканями. В настоящее время самочувствие молодого человека удовлетворительное», - рассказали в университете.

В конце декабря 2023 года девятилетний мальчик лишился пальцев руки из-за взрыва петарды. Опасную игрушку ребенок купил в продуктовом магазине в селении Псыгансу Урванского района Кабардино-Балкарии. Петарда взорвалась в руке мальчика и оторвала ему пальцы.

Санкт-Петербург Дети Больницы Скорая помощь
04 января 2024, 22:13
Отопление появилось во всех домах после аварии на подстанции в Москве
Читайте нас в: Google Новости
Отопление появилось во всех жилых и нежилых домах после пожара на подстанции Бескудниково на северо-востоке Москвы. Передвижные дизель-генераторы работают, пока ремонтники чинят поврежденное оборудование, сообщил Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Несколько подстанций включились автоматически, другие начали работать после сборки инженерных систем. Сейчас специалисты проводят наладку систем отопления, так как в некоторых местах произошло «завоздушивание». Они проверяют работу теплосетей в каждой квартире.

Большая часть домов отапливается по резервной сети в автоматическом режиме, а в остальных ремонтники подключили отопление в ручном режиме от дополнительных источников в виде дизель-генераторов. Сотрудники всех служб городских служб работают в усиленном режиме.

Авария на московской подстанции произошла примерно в 06:00 в четверг, 4 января. Это случилось около дома 1/39 в Высоковольтном проезде.

Ранее электричество отключилось в Ломоносовском районе Санкт-Петербурга. Жители более 250 домов остались без отопления, света и воды. СК РФ взяло ситуацию на контроль.

Пожары ЖКХ Отопление Москва
04 января 2024, 21:34
Десятки жителей Челябинской области отравились роллами на Новый год
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Десятки жителей поселка Чурилово в Челябинской области отравились суши и роллами в новогодние выходные. Об этом сообщило издание 74.ru со ссылкой на социальные сети.

Пострадавшие встречали Новый год с диареей, рвотой и высокой температурой. Они предположили, что отравились продукцией, заказанной в доставке еды.

По словам одной из пострадавших, 31 декабря она заказала роллы к праздничному столу. Спустя несколько часов после еды ее семья слегла с признаками отравления.

Прибывший дежурный врач диагностировал пищевую токсоинфекцию и выписал лекарства. О последствиях заказа она написала в социальных сетях, причем на ее публикацию откликнулись не менее человек. Все они поделились аналогичной историей.

Сейчас в доставке проводят внутреннюю проверку. В компании пообещали выплатить компенсацию всем, кто оформлял у них заказ 31 декабря и обратился с жалобами на отравление.

Ранее в Москве годовалый ребенок попал в больницу с сильным отравлением после того, как попытался съесть стебель комнатного цветка. В его организм попал яд молочая.

Еда Челябинская область Больницы Новый год

Новости по теме