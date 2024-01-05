«Было жутко». Жительница Новороссийска рассказала о взрыве в городе

Женщина собиралась погулять с собакой, но услышала громкий звук и почувствовала вибрацию.

«Сначала был слышен звук, а потом появился белый шлейф», - отметила она.

Взрыв был настолько сильный, что даже «кресло затряслось». По словам собеседницы «360», это «было жутко», но вероятнее всего, это случилось не в самом городе, потому что «осколков нигде нет».

Сразу после этого у машин сработала сигнализация, а за 10 минут перед взрывом начались проблемы с интернетом. Перебои с Сетью все еще продолжаются.

Взрыв в Новороссийске случился поздним вечером в четверг, 4 января. В городе работала система противовоздушной обороны. Местные жители услышали громкие звуки и рассказали о том, как тряслись окна. Также стало известно об атаке дронов на Крым.