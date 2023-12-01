«Было очень страшно». Пропавшая в Калужской области девочка поделилась подробностями похищения

Девочка рассказала, что перед похищением к ней подошла незнакомая женщина и пригрозила, что она «никогда больше не вернется домой». Потом ее схватили двое неизвестных и затолкнули в машину. Ее привезли в какую-то квартиру и сказали, что теперь она будет жить здесь.

«Ну, два дяди и одна тетя. На машине везли. Мне страшно очень было. Они отвезли меня и сказали, что я тут живу. Я сказала, что я не тут живу», - поделилась школьница.

Потом злоумышленники решили отвезти ее в другое место, но высадили ребенка на трассе. Неравнодушные люди заметили плачущую девочку в Белевском районе Тульской области на обочине проезжей части.