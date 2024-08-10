10 августа 2024, 02:18

«Было очень страшно». Очевидица рассказала, как попала в перестрелку в Краснодаре

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Неизвестные открыли стрельбу в Музыкальном микрорайоне Краснодара вечером 9 августа. Как сообщили в региональном управлении МВД, полиция начала проверку. Очевидица произошедшего рассказала подробности в беседе с 360.ru.

Неизвестные открыли стрельбу в Музыкальном микрорайоне Краснодара вечером 9 августа. Как сообщили в региональном управлении МВД , полиция начала проверку. Очевидица произошедшего рассказала подробности в беседе с 360.ru.

По ее словам, она увидела компанию из 15 иностранцев, когда шла в магазин.

«Все было спокойно, а потом один из них достал дробовик и начал стрелять в разные стороны. Люди из той компании очень быстро разбежались по району, выстрелы были очень громкими, заложило уши», - заявила собеседница.

Она отметила, что прозвучало около 20 выстрелов. Одна из пуль пролетела мимо ее ноги.

«Было очень страшно, никто человека не останавливал», - добавила девушка.

Ранее стрельбу открыли в Москве в Верхнем Михайловском переулке. Во время конфликта с самокатчиками местный житель выстрелил в них из пневматического оружия.

Стрельба Краснодар МВД РФ Оружие Полиция Москва
09 августа 2024, 21:06
В Ингушетии неизвестный ранил из оружия водителя машины на автомойке
РИА «Новости»
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В Ингушетии неизвестный открыл огонь по отечественной легковушке на мойке, ранив ее водителя. Полиция начала поиски подозреваемого, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Там уточнили, что 9 августа в селе Сагопши в Малгобекском районе неизвестный проезжал на машине мимо автомойки и начал стрелять по Lada Granta. Одна из пуль попала в 34-летнего местного жителя, находившегося в салоне легковушки.

Раненого мужчину увезли в больницу. О его состоянии пока ничего неизвестно.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность стрелка.

Ранее в Дагестане водитель Lada открыл стрельбу по сотрудникам полиции, когда те попытались проверить у него документы. Правоохранителей увезли с ранениями в медучреждения.

Ингушетия Стрельба Полиция
09 августа 2024, 19:36
Водитель в никабе расстрелял дагестанских полицейских при проверке документов
РИА «Новости»
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Водитель в Дагестане обстрелял полицейских при проверке документов. Двое правоохранителей попали в больницы с ранениями. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, злоумышленник одет в никаб.

Подозреваемый - 41-летний уроженец села Новая жизнь. Инспекторы остановили его на трассе Хасавюрт-Тлох для проверки документов на легковушку Lada. Но мужчине это не понравилось.

«Подозреваемый произвел выстрелы из огнестрельного оружия, по сотрудникам, несущим службу», - сообщили в МВД.

Мужчина передвигается в женской широкой одежде темных тонов, перчатках и головном уборе, закрывающем все лицо, кроме глаз.

Это уже не первый случай стрельбы по полицейским в Дагестане. Ранее в Махачкале террористы напали на пост ДПС на улице Ермошкина. При обстреле погиб один полицейский, шестерых правоохранителей ранили.

Стрельба Мужчины
09 августа 2024, 17:07
Более тысячи посетителей ТЦ в Москве эвакуировали из-за подозрительной коробки
Unsplash
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Спасатели эвакуировали всех людей из пятиэтажного здания в Москве, в котором обнаружили подозрительный предмет. Об этом сообщил источник 360.ru.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина зашел в здание на Краснопролетарской улице, оставил пакет и убежал.

«Проводов не видно. <…> В пакете запечатанная картонная коробка», - рассказал собеседник.

На место прибыли сотрудники Росгвардии и МЧС.

«Ожидаем полицию и кинологическую службу. Обстановка спокойная, здание полностью эвакуировано», - указал источник.

Ранее подозрительный предмет нашли около торгового центра на улице Хабарова в Москве. Это оказалась ручная граната времен Великой Отечественной войны. Боеприпас находился в 150 метрах от ТЦ и в 300 метрах от школы. Экстренные службы оцепили территорию.

МЧС РФ Москва
09 августа 2024, 12:10
Школьник из Дагестана решил разыграть полицию сообщением о террористах в мечети
pxhere.com
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В Дагестане 9-летний ребенок позвонил в полицию с ложным сообщением о террористах в мечети, чтобы напугать находящегося в здании брата. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника канала, школьник во время прогулки по центральной площади Каспийска решил подшутить над младшим братом и позвонил в службу спасения, заявив о нападении на мечеть. Прибыв на указанное место, террористов полиция не обнаружила.

Личность третьеклассника оперативно установили. По информации источника канала, мальчика поставили на профилактический учет в ПДН, а его родителям выписали штраф.

Ранее из-за ложного сообщения о минировании в Санкт-Петербурге сотрудники полиции провели эвакуацию из отеля Valo.

Дагестан Терроризм Школьники

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