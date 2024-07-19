19 июля 2024, 21:44

«Были в крови». Троллейбус с пассажирами столкнулся с двумя автомобилями в Саратове

Читайте нас в: Google Новости

Тройное ДТП произошло на улице 50 лет Октября в Саратове.  Дорогу не поделили легковушка, грузовой автомобиль и троллейбус, пострадали 11 человек, сообщила пресс-служба регионального МВД. В распоряжении 360.ru появились кадры с места аварии.

«Информация о ДТП поступила в 19:48 по местному времени. По улице 50 лет Октября произошло столкновение автомобиля Lada Granta (водитель мужчина 1977 года рождения), троллейбуса (водитель мужчина 1989 года рождения) и грузового автомобиля ЗИЛ», - отметили в сообщении.

По данным ведомства, в больницу с различными травмами попали водитель и пассажир грузовика. Также медики госпитализировали водителя и восемь пассажиров троллейбуса.

Очевидец ДТП в беседе с 360.ru рассказала, что в момент ДТП удар был такой сильный, что возникло ощущение, как будто автомобили неслись на огромной скорости.

«Хлопок был неимоверный. Потом мы увидели, что водитель троллейбуса и пассажиры, сидевшие у окна были в крови. Также пострадал и водитель легковушки. По словам девушки из троллейбуса, их подрезала машина», - отметил собеседник 360.ru.

По данным регионального Следственного комитета, по факту ДТП правоохранители организовали проверку, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Саратов Больницы ДТП Дороги Машины Водители
19 июля 2024, 20:52
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе М-2 в Подольске
Telegram
Читайте нас в: Google Новости
Водитель грузовой «Газели» наехал на стоявший на обочине из-за поломки легковой Ford на трассе М-2 «Крым» в Подольске. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Авария произошла на 39-м километре трассы. Жертвами стали два человека. Пострадали трое. Их доставили в больницу.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение, заключили в ведомстве.

В районе ДТП скопилась огромная пробка.

Видео с места аварии ранее появилось в распоряжении 360.ru.

ДТП
19 июля 2024, 19:45
ДТП с «Газелью» и легковушкой собрало огромную пробку на трассе М-2 в районе Подольска
Читайте нас в: Google Новости
Пробка на четыре километра растянулась на трассе М-2 в районе Подольска из-за крупного ДТП. В аварию попали грузовая «Газель» и легковушка. Видео с места ЧП появилось в распоряжении 360.ru.

На место уже прибыли сотрудники полиции. Точных данных о пострадавших в результате ДТП нет.

По словам очевидцев, в легковой машине находились дети. Подтверждения этой информации пока не поступало.

В районе аварии образовался большой затор. Примерное время ожидания в пробке составляет 40 минут. Обстоятельства случившегося уточняются.

ДТП
19 июля 2024, 19:18
Кровля рухнула у горящего ангара в Талдоме. Есть пострадавший
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В горящем ангаре с машинным маслом в Талдоме рухнула кровля на двух тысячах «квадратов». Известно об одном пострадавшем, заявили в МЧС.

По данным ведомства, пожар удалось локализовать на 4200 квадратных метрах. При пожаре пострадал один мужчина.

Его доставили в больницу, уточнили в ведомстве. Точных данных о состоянии пострадавшего в пресс-службе не привели.

Ранее в МЧС сообщали, что возгорание в Талдоме возникло в цельнометаллическом ангаре. Изначально было известно, что огонь успел распространиться на 1200 квадратных метров.

«В нем хранится машинное масло», - сообщили спасатели.

На месте происшествия работают 30 специалистов и шесть единиц техники.

Пожары МЧС РФ
19 июля 2024, 18:20
«Сломали зуб и челюсть». Многодетного отца жестоко избили на заправке в Подмосковье
Читайте нас в: Google Новости
Посещение кафе на заправке в деревни Лыткино городского округа Солнечногорск обернулось для многодетного отца из Москвы серьезными травмами. После жалоб на долгое обслуживание сотрудники заведения сначала вымогали у клиента деньги за «ущерб деловой репутации», а после сильно избили. Об этом пострадавший рассказал в комментарии 360.ru.

Он пояснил, что приехал на заправку вместе с женой, сыном и племянником. В стоящем рядом кафе он сделал заказ, но когда прошло 30 минут, а еду так и не принесли, мужчина пошел поинтересоваться, почему все происходит так долго.

«Ко мне подошел управляющий этого кафе. Я, конечно, матом не ругался, но литературно его оскорбил», - признался собеседник.

В результате менеджер предложил клиенту выйти на улицу, чтобы обсудить недоразумение. Но вместо дискуссии управляющий начал требовать деньги за оскорбление.

«Из сервиса набежали 10 человек. Начали требовать деньги за „подрыв деловой репутации“. Потом они начали меня вдесятером избивать. Сломали зуб и челюсть», - пояснил пострадавший.

По его словам, участники избиения похвастались связями в силовых структурах и пообещали, что им за это ничего не будет. В результате мужчину забрали прибывшие на место врачи скорой помощи. Он подчеркнул, что просто так это не оставит и намерен действовать по закону.

Представляющий интересы пострадавшего адвокат Александр Карабанов в комментарии 360.ru заявил, что такие этнические банды действуют на ряде заправок Москвы и Московской области, которые провоцируют конфликты с водителями и вымогают у водителей деньги.

«Моему клиенту предъявили претензию, что он якобы кого-то подрезал. К нему подошли порядка 10 человек неславянской внешности, потребовали от него возмещения миллиона рублей. Отказался платить, и за это его избили», - заявил адвокат.

Карабанов подчеркнул, что вместе с клиентом обратился в полицию по факту избиения и разбоя.

В минувший четверг, 18 июля, группа мигрантов напала и избила депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре. Народному избраннику пробили голову. Следователи задержали трех нападавших в рамках уголовного дела о хулиганстве, которое переквалифицируют на покушение на убийство.


Адвокаты Солнечногорск Водители Избиения

Новости по теме