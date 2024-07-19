«Были в крови». Троллейбус с пассажирами столкнулся с двумя автомобилями в Саратове

«Информация о ДТП поступила в 19:48 по местному времени. По улице 50 лет Октября произошло столкновение автомобиля Lada Granta (водитель мужчина 1977 года рождения), троллейбуса (водитель мужчина 1989 года рождения) и грузового автомобиля ЗИЛ», - отметили в сообщении.

По данным ведомства, в больницу с различными травмами попали водитель и пассажир грузовика. Также медики госпитализировали водителя и восемь пассажиров троллейбуса.

Очевидец ДТП в беседе с 360.ru рассказала, что в момент ДТП удар был такой сильный, что возникло ощущение, как будто автомобили неслись на огромной скорости.

«Хлопок был неимоверный. Потом мы увидели, что водитель троллейбуса и пассажиры, сидевшие у окна были в крови. Также пострадал и водитель легковушки. По словам девушки из троллейбуса, их подрезала машина», - отметил собеседник 360.ru.

По данным регионального Следственного комитета, по факту ДТП правоохранители организовали проверку, по результатам которой будет принято соответствующее решение.