«Я была в зале, когда все началось», - подчеркнула женщина, добавив, что рассказ о произошедшем вышел бы очень долгим.

Екатерине придется минимум сутки провести в больнице. Сейчас она чувствует себя относительно неплохо.

«Пока буду находиться в больнице - по крайней мере, сутки. Мой диагноз - ингаляционный ожог первой степени», - поделилась собеседница «360».

По данным МЧС на 09:00 23 марта в списке госпитализированных после теракта в Crocus City Hall - 107 пострадавших. В результате стрельбы и произошедшего в здании концертного зала пожара погибли более 60 человек, в том числе трое детей.