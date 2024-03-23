«Была в фойе». Директор «Пикника» раскрыл подробности о пропаже в Crocus City Hall сотруднице

Он отметил, что о пропавшей нет никакой информации, она не числится ни в каких списках. Чернышевский пояснил, где были Екатерина и он сам в момент начала стрельбы.

«В фойе рядом со входом. Я шел от фойе по коридору в сторону гримерок в этот момент», - отметил собеседник издания.

О пропаже сотрудника Чернышевский сообщил в ночь на субботу, когда не смог связаться с помощницей по телефону. К утру поиски не увенчались успехом, женщина по-прежнему не выходила на связь.

В Telegram-канале группы «Пикник» написали, что «Катя - очень сильный человек и боец», и они не хотят верить в худшее.