01 декабря 2023, 13:59

«Была паника». Очевидцы рассказали, как начался пожар на рынке «Садовод»

Пресс-служба МЧС
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Крупный пожар произошел на рынке «Садовод». Огонь вспыхнул на территории торговой площадки и вызвал сильное задымление, из-за которого посетителям и продавцам стало «нечем дышать». О том, как начался пожар, «360» рассказали очевидцы.

«Пожар с 20-й линии резко перекинулся на 19-ю через щели, мгновенно [пошел] дым», - сообщил свидетель возгорания.

Он отметил, что огонь распространился на основные сезонные товары - синтепоновые куртки и пуховики. Из-за этого вся торговая площадка оказалась в едком дыму, посетителям стало трудно дышать, было сложно было что-то увидеть.

«Паника, всех выгнали с линии, никто толком даже не успел закрыть павильоны», - подчеркнул очевидец.

По данным «360», к месту ЧП также подъехала лаборатория, которая проводит замеры воздуха на предмет предельно допустимой концентрации вредных веществ. Сотрудники МЧС запросили прислать к «Садоводу» еще пять подразделений для ликвидации пожара.

Ранее «360» опубликовал видеозапись с началом пожара. На кадрах видно, что дым окутал весь рынок, люди поднимают ворот курток, чтобы не дышать едким воздухом.

Пожары Москва 2023
01 декабря 2023, 15:06
Агрессивную ядовитую змею заметили в жилом доме в Москве
Unsplash
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Ядовитую змею в доме заметили жители в Южном административном округе Москвы. Об этом сообщил источник «360».

Агрессивное пресмыкающееся оказалось рядом с людьми в доме № 21 на Чертановской улице. По информации источника, ядовитая змея угрожает жителям. Другие подробности случившегося уточняются.

В конце ноября житель одного из домов в Одинцове нашел в подъезде сбежавшую змею. Мужчина решил приютить животное.

До этого в районе Орехово-Борисово обезьяна покусала хозяина и начала нападать на людей в подъезде. Владельца животного забрали сотрудники полиции. Насколько серьезными оказались травмы мужчины - неизвестно.

Животные Москва 2023
01 декабря 2023, 14:57
«Применила силу». Воспитательница в Серове вывихнула руку трехлетней девочке
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Воспитательница детского сада № 21 «Сказка» в Серове вывихнула руку трехлетней девочки. Малышка оказалась на больничном, рассказала «360» мать пострадавшей Наталья.

Не могла шевелить пальцами Женщина заподозрила неладное, когда пришла забирать ребенка из детсада 2 ноября.

«Я увидела, что у моего ребенка лицо все заплаканное, прямо красное, опухшее. Я спросила, что случилось, что произошло? На что мне воспитатель ответила, что она прыгала по каким-то стульчикам, упала на пол, и она ее поднимала. После того, как она ее подняла, ребенок закричал и заплакал», - рассказала Наталья.

Дочка не могла шевелить рукой и пальцами. На следующий день мать отвела девочку в травматологическое отделение. Там ребенку сделали несколько снимков, после чего врачи заявили о необходимости госпитализации. Девочке потребовалось хирургической вмешательство. Оказалось, что у нее вывих локтя. Сначала сустав пытались вправить под наркозом, потом еще раз - без анестезии.

«В общем, ей ручку покрутили и потом дернули резко, и тогда кость встала на место. Потом мы полежали еще несколько дней в больнице. В общем, в поликлинике мы находились пять дней, нас выписали с открытым больничным, потом мы еще пошли в детскую поликлинику», - сообщила женщина.

Воспитатель понесет наказание В детсад девочка вышла 13 ноября. Родители пытались запросить у руководства детсада записи с камер видеонаблюдения, установленных в группе, но им отказали. В итоге видео все же удалось посмотреть благодаря сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних.

«Было четко видно, как была сила применена, она (воспитатель - прим. ред.) ребенка дергает, не поднимает, а дергает за руку, после чего видно, что у ребенка началась истерика, и воспитатель ей дала попить водички», - поделилась Наталья.

Видео передали участковому. Воспитателю объявили выговор. В детском саду пообещали, что работница образовательного учреждения понесет наказание.

Психолог Полина Малахова рекомендовала родителям внимательнее относиться к рассказам ребенка. Именно так можно узнать о конфликтах малыша в детском саду.

Дети Больницы Детские сады
01 декабря 2023, 13:57
Прокуратура начала проверку после посадки самолета Калининград — Москва в Пулково
РИА «Новости»
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Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после вынужденной посадки самолета авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшего рейс из Калининграда в Москву, в аэропорту Пулково. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

Все 182 пассажира авиарейса успешно эвакуировали из самолета и направили в зал ожидания аэропорта. После их отправят в пункт назначения на другом воздушном судне.

Прокуратура проследит за обеспечением пассажиров всем необходимым в соответствии с действующими нормами и правилами. В случае выявления нарушений предпримут соответствующие меры.

Также сотрудники органов выяснят причины вынужденной посадки самолета.

Еще один борт «Аэрофлота», летевший из Москвы, совершил аварийную посадку на Сахалине утром 1 декабря. Воздушный транспорт сел в Южно-Сахалинске «без происшествий». Что стало причиной ЧП, пока не сообщалось.

Самолеты Москва 2023
01 декабря 2023, 12:52
Людей эвакуировали с территории загоревшегося рынка «Садовод»
Пресс-служба МЧС
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На рынке «Садовод» в Москве загорелись четыре двухъярусных контейнера. Как сообщил источник «360», из торговых рядов эвакуировали людей.

На месте происшествия работают спасатели. Огонь начал распространяться на крышу и верхние этажи зданий.

Пострадал один человек. В пресс-службе МЧС России сообщили, что точную площадь пожара пока уточняют.

«Тушат более 100 специалистов и 45 единиц техники, в том числе подъемные механизмы», - передали в ведомстве.

Очевидцы рассказывали что на место вызвали сотрудников «Мосводоканала». Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее крупный пожар произошел на рынке в Ростове-на-Дону. Пламя распространилось на четыре тысячи квадратных метров. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

Пожары

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