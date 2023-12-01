«Была паника». Очевидцы рассказали, как начался пожар на рынке «Садовод»

Воспитательница детского сада № 21 «Сказка» в Серове вывихнула руку трехлетней девочки. Малышка оказалась на больничном, рассказала «360» мать пострадавшей Наталья.

Не могла шевелить пальцами Женщина заподозрила неладное, когда пришла забирать ребенка из детсада 2 ноября.

«Я увидела, что у моего ребенка лицо все заплаканное, прямо красное, опухшее. Я спросила, что случилось, что произошло? На что мне воспитатель ответила, что она прыгала по каким-то стульчикам, упала на пол, и она ее поднимала. После того, как она ее подняла, ребенок закричал и заплакал», - рассказала Наталья.

Дочка не могла шевелить рукой и пальцами. На следующий день мать отвела девочку в травматологическое отделение. Там ребенку сделали несколько снимков, после чего врачи заявили о необходимости госпитализации. Девочке потребовалось хирургической вмешательство. Оказалось, что у нее вывих локтя. Сначала сустав пытались вправить под наркозом, потом еще раз - без анестезии.

«В общем, ей ручку покрутили и потом дернули резко, и тогда кость встала на место. Потом мы полежали еще несколько дней в больнице. В общем, в поликлинике мы находились пять дней, нас выписали с открытым больничным, потом мы еще пошли в детскую поликлинику», - сообщила женщина.

Воспитатель понесет наказание В детсад девочка вышла 13 ноября. Родители пытались запросить у руководства детсада записи с камер видеонаблюдения, установленных в группе, но им отказали. В итоге видео все же удалось посмотреть благодаря сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних.

«Было четко видно, как была сила применена, она (воспитатель - прим. ред.) ребенка дергает, не поднимает, а дергает за руку, после чего видно, что у ребенка началась истерика, и воспитатель ей дала попить водички», - поделилась Наталья.

Видео передали участковому. Воспитателю объявили выговор. В детском саду пообещали, что работница образовательного учреждения понесет наказание.

Психолог Полина Малахова рекомендовала родителям внимательнее относиться к рассказам ребенка. Именно так можно узнать о конфликтах малыша в детском саду.