«Был в одном памперсе». Девятимесячного ребенка с обморожениями нашли на улице в Бурятии

Женщина отметила, что ее супруг ехал по улице, когда заметил детей. Старший мальчик помахал ему рукой. Мужчина остановился и увидел ужасающую картину: в 30-градусный мороз по улице шел четырехлетний ребенок, а за ним в подгузниках и легкой кофте полз младенец.

«Мальчик идет впереди, а этот маленький ползет за ним. Он поднял его, укутал. Тот весь трясется. <…> В одном памперсе был, кофточка легенькая», - отметила собеседница «360».

Ее супруг поинтересовался у мальчика, что случилось. Тот не смог ничего ответить. Младенец отморозил себе ноги.

«В обмороженом [состоянии был], представляете, на улице -32 градуса. Он (супруг - прим. ред.) снял куртку, давай укутывать ножки, к ногам притрагивается, а он плачет сильно. Он только минут 10-20 успокаивал ребенка в машине», - подчеркнула женщина.

Старший ребенок показал, где живет их родственница. Мужчина отвез детей туда. Женщина добавила, что их мать - молодая девушка.

Информация о найденном в снегу ребенке разлетелась в Сети накануне. По данным «Газеты РБ» , жительница села Турунтаево Прибайкальского района оставила малолетних сыновей с няней-школьницей. Сама мать ушла отдыхать к соседке, с которой распивала спиртное.

«Няня» ушла в школу и предупредила об этом мать мальчиков. Старший ребенок взял младшего и пошел с ним за помощью к бабушке. Четырехлетний мальчик не смог далеко унести младенца, поэтому оставил его на дороге. Когда детей передали матери, та накормила их и уложила спать. У младенца посинели ноги, и только после этого ребенка увезли в больницу. Ребенок в реанимации, состояние стабильное.