05 февраля 2024, 13:40

«Был в одном памперсе». Девятимесячного ребенка с обморожениями нашли на улице в Бурятии

РИА «Новости»
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Младенец, которого нашли на улице в 30-градусный мороз, ползал по снегу в одних памперсах. Об этом рассказала «360» жена жителя села Турунтаево в Бурятии, который обнаружил грудного ребенка и его четырехлетнего брата.

Женщина отметила, что ее супруг ехал по улице, когда заметил детей. Старший мальчик помахал ему рукой. Мужчина остановился и увидел ужасающую картину: в 30-градусный мороз по улице шел четырехлетний ребенок, а за ним в подгузниках и легкой кофте полз младенец.

«Мальчик идет впереди, а этот маленький ползет за ним. Он поднял его, укутал. Тот весь трясется. <…> В одном памперсе был, кофточка легенькая», - отметила собеседница «360».

Ее супруг поинтересовался у мальчика, что случилось. Тот не смог ничего ответить. Младенец отморозил себе ноги.

«В обмороженом [состоянии был], представляете, на улице -32 градуса. Он (супруг - прим. ред.) снял куртку, давай укутывать ножки, к ногам притрагивается, а он плачет сильно. Он только минут 10-20 успокаивал ребенка в машине», - подчеркнула женщина.

Старший ребенок показал, где живет их родственница. Мужчина отвез детей туда. Женщина добавила, что их мать - молодая девушка.

Информация о найденном в снегу ребенке разлетелась в Сети накануне. По данным «Газеты РБ» , жительница села Турунтаево Прибайкальского района оставила малолетних сыновей с няней-школьницей. Сама мать ушла отдыхать к соседке, с которой распивала спиртное.

«Няня» ушла в школу и предупредила об этом мать мальчиков. Старший ребенок взял младшего и пошел с ним за помощью к бабушке. Четырехлетний мальчик не смог далеко унести младенца, поэтому оставил его на дороге. Когда детей передали матери, та накормила их и уложила спать. У младенца посинели ноги, и только после этого ребенка увезли в больницу. Ребенок в реанимации, состояние стабильное.

Дети Мужчины Бурятия
05 февраля 2024, 14:01
Муляж оторванной ноги нашли на побережье Батайска
Unsplash
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На побережье Балтийска в Калиниградской области обнаружили муляж оторванной человеческой ноги, сообщил Telegram-канал Baza. О жуткой находке сообщили в полицию.

Нога выглядела пугающе: посиневшая, с переломом и ранами. На первый взгляд конечность казалась настоящей. Заметившим ее даже стало плохо.

Правоохранители внимательно осмотрели находку и пришли к выводу, что это муляж. Пока остается загадкой, как эта нога оказалась на берегу.

Ранее тело ребенка без головы нашли около реки Лисенка за жилыми домами в Щербинке на территории Новой Москвы. На место прибыли спасатели, но позже выяснилось, что это манекен. Правоохранители начали проверку.

Спасатели Полиция Калининград
05 февраля 2024, 13:16
Песков высказался об аресте девушки с радужными сережками
РИА «Новости»
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В Кремле не смогли прокомментировать арест россиянки Анастасии Ершовой на пять суток за радужные сережки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему вообще ничего не известно о законах про радугу, сообщило РИА «Новости».

«Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России. Я, честно говоря, не знаю всех деталей этого дела, поэтому вряд ли я могу его как-то комментировать», - сказал он.

Жительницу Нижнего Новгорода арестовали на пять суток за серьги в форме лягушки, покрашенные в семь цветов радуги. Украшение признали символикой запрещенного в России движения ЛГБТ*.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец в разговоре с «360» предположила, что суд в данном случае мог совершить ошибку. Серьги девушки выполнены в форме лягушек и очевидно состоят из семи цветов - голубой находится ровно посередине. А международный символ движения - шестицветная палитра, в ней нет голубого.

*«Международное движение ЛГБТ» - запрещенная в России экстремистская организация.

Суд Законы ЛГБТ Россия Аресты
05 февраля 2024, 13:11
Заваленную потоком грязи железную дорогу в Сочи расчистили
Пресс-служба МЧС
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Пострадавший при сходе селя участок железной дороги в Краснодарском крае расчистили. Работы показало МЧС России.

«Специалисты ЮРПСО МЧС России установили световые башни и расчистили участок железной дороги с помощью спецтехники», - сообщила пресс-служба.

Сель в Лазаревском районе сошел в ночь на 5 февраля после сильных дождей , которые залили дороги в Сочи. Потоки грязи, камней и ветки обрушились на железнодорожные пути на перегоне Дагомыс - Лоо. На кадрах с места аварии видно, как экскаватор расчищал пути ночью под дождем. Задержали шесть поездов, отменили курсирование 10 электричек. Пассажиры рассказали «360», как добирались в пункт назначения с промежуточной пересадкой на автобус.

От непогоды в Сочи пострадал восьмиэтажный дом. Поток грязи на Клубничной улице разрушил бетонные плиты и выбил окно в одной из квартир. Местная жительница заявила «Известиям» , что в Дагомысе отключали электричество.

Сочи МЧС РФ Краснодарский край
05 февраля 2024, 13:04
Пряталась в сугробе от собак. Водитель автобуса на Сахалине выгнал девочку на мороз
РИА «Новости»
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Водитель автобуса в Южно-Сахалинске высадил девятилетнюю девочку на мороз в промышленном районе города. Как рассказала «360» мать ребенка Виктория, дочь перепугалась и ничего не поняла. Девочка оказалась одна на оживленной объездной автотрассе.

«Ребенок замерз, у нас -27 градусов было утром, напуган. У дочери достаточно крепкая психика. Думаю, она это переживет. Завра встреча в Следственном комитете для допроса, проведения следственного эксперимента, разговор с психологом», - сообщила Виктория.

По словам девочки, водитель сказал, что ему нужно в парк. Открыл двери перед несовершеннолетней, та вышла на улицу, и транспорт уехал.

«Это промышленный район, где нет частного сектора, автобусов. <…> Объездная дорога, которая выходит на другие окраины Сахалинска. В этом районе километра два нет остановок вообще», - поделилась собеседница «360».

Дочь позвонила матери. Оказалось, что неподалеку была бабушка девочки с коллегой, они и забрали ребенка. Однако найти внучку было непросто, ведь школьница пряталась в сугробе от бродячих собак.

«Они долго не могли найти ребенка, потому что я сказала ребенку залезть на сугроб, спрятаться. У нас очень неблагополучная обстановка сейчас в городе по поводу бродячих собак. Немало случаев…» - добавила мать.

Прокуратура Южно-Сахалинска начала проверку после случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее мужчину с маленькой дочерью выгнали из поезда на мороз в Екатеринбурге. Причиной такого поступка стало отсутствие оригиналов документов.

Уголовное дело Дети Дороги Автобусы Водители Следственный комитет России

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