«Был умным и спортивным». Друг летчика из Ил-76 Владислава Чмирева рассказал, каким пилот был при жизни

«Учился хорошо, окончил летное военное училище и уехал туда. У него были в семье военные летчики: дед и отец. <…> С детства он хотел пойти по их стопам», - поделился друг пилота.

По мнению собеседника «360», его погибший товарищ - герой, которым непременно нужно гордиться. Его смерть стала большим ударом для родных и близких. Друг Чмирева выразил надежду, что виновных в происшествии найдут и накажут.

«Он только окончил училище, у него была вся жизнь впереди. Он был умным и спортивным, мог еще кучу подвигов совершить и многие жизни спасти», - заявил товарищ умершего летчика.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал список членов экипажа Ил-76. Среди них были командир корабля Беззубкин, его помощник Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев и бортрадист Саблинский.

В авиагородке Оренбурга появился мемориал , посвященный летчикам, погибшим в ЧП с Ил-76.