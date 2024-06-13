«Был судимый». Стрельбу у храма в Оптиной пустыни устроил экс-заключенный

Женщина поделилась, что последний раз общалась с братом около двух месяцев назад. Тогда экс-заключенный находился на СВО.

«У него все в порядке было. Он еще сказал, придет в отпуск, шашлыки сделаем, посидим. <…> Говорит, осталось немного, а когда именно [отпуск], не говорил», - сказала Елена.

Она отметила, что ее брат уже имел судимость.

«Он был судимый, да, у него вроде судимость сняли. Потому что, когда он сидел, он тоже поехал на СВО. <…> Он там когда отбывал, и вот потом еще раз поехал, а потом по контракту уже поехал», - отметила сестра стрелка.

По ее словам, мужчина женат, но детей у него нет. Также есть мать - сейчас она живет с сестрой. Правоохранители сообщили Елене о задержании брата.

Мужчина открыл огонь у храма в Оптиной пустыни вечером 12 июня. Сообщалось, что одна женщина получила ранение в ногу.