«Был с утра закрыт». Частично рухнувший в Подмосковье магазин не работал 20 февраля
Сетевой супермаркет, крыша которого рухнула во вторник в Старой Купавне, в этот день не работал. Об этом сообщил источник «360».
Он не подтвердил информацию СМИ о том, что посетителей магазина вывели до обрушения конструкции.
«Магазин был с утра закрыт, каких жителей выводили? <…> Магазин сегодня не работал. По техническим (причинам - прим. ред.)», - сказал собеседник «360».
Об эвакуации людей ранее сообщил Telegram-канал Mash.
В администрации Богородского городского округа объяснили, что кровля на площади 250 квадратных метров обрушилась под тяжестью снега. Никто не пострадал. В МЧС предупредили о риске повреждения металлических конструкций из-за большого количества осадков и потепления.
В Новой Москве под тяжестью снега едва не рухнула крыша склада из-за лопнувших металлических балок. На место случившегося прибыли спасатели.