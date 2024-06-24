24 июня 2024, 21:31

«Был риск распространения». МЧС отчиталось Воробьеву о пожаре во Фрязине

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Личный состав пожарно-спасательного подразделения пришлось отозвать из-за риска распространения огня в здании на территории промзоны во Фрязине. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложил заместитель начальника Главного управления МЧС России по региону Алексей Логинов.

В момент прибытия спасателей на пятом-шестом этажах температура составляла около 100 градусов.

«То есть если дальше проходить, там она еще выше была. <…> Уперлись в металлическую дверь, она была очень сильно прогрета, в районе шестого этажа. И потом с интервалом в секунд 10-15 три хлопка. Самый первый самый сильный был. Был риск распространения пожара по шестому этажу и личный состав был отозван», - сказал Логинов.

Он не исключил, что в здании мог взорваться газовый баллон. Пожарные продолжали работать по подъемным механизмам, но начало сыпаться остекление. Логинов добавил, что спасатели в норме.

Воробьев провел оперативный штаб на месте крупного пожара во Фрязине. К настоящему моменту известно о двух погибших.

Спасатели Пожары Андрей Воробьев Фрязино
24 июня 2024, 22:11
В Костроме умер заразившийся ботулизмом мужчина
РИА «Новости»
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В Костромской области молодой человек умер от ботулизма после употребления готового блюда. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона.

Речь идет о жителе Костромской области, который навещал своих родственников в Нижнем Новгороде с 12 по 15 июня, где и купил опасный продукт.

«За столом у родственников [он] употреблял приобретенный готовый салат „Лобио“», - отметили в ведомстве.

Молодой человек, которому был 21 год, вызвал скорую по возвращении домой, 16 числа. Он жаловался на плохое самочувствие, головокружение и нарушение координации.

Госпитализация в областную больницу, реанимационные действия и подключение к ИВЛ, также специальная антитоксическая сыворотка не помогли спасти ему жизнь.

По мнению медиков, причиной смерти стало то, что он вовремя не обратился за помощью.

Ранее вспышку ботулизма выявили в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях.

Здравоохранение Больницы Скорая помощь Мужчины Ботулизм Случаи ботулизма в России
24 июня 2024, 21:58
Пожарные МЧС ликвидировали открытое горение во Фрязине
РИА «Новости»
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Пожарные ликвидировали открытый огонь во Фрязине в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС России.

Россия Фрязино Москва
24 июня 2024, 21:44
Сгоревшее здание во Фрязине сдавали арендаторам
Телеканал «360»
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Сгоревшее девятиэтажное здание во Фрязине собственник сдавал арендаторам. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Установлено, что здание находится в частной собственности, его помещения сдавались различным арендаторам», - отметили в ведомстве.

Проверкой и правовой оценкой соблюдения арендаторами и собственником требований законодательства об охране труда и пожарной безопасности помещений сгоревшего сооружения займется Щелковская городская прокуратура.

По словам одного из арендаторов, в здании, предположительно, отсутствовали системы противопожарной безопасности.

В результате ЧП погибли два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Уголовное дело Пожары Фрязино
24 июня 2024, 21:43
«Есть положительная динамика». Воробьев навестил пострадавших при пожаре во Фрязине
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Губернатор Московской области посетил Центральную городскую больницу, где находятся пострадавшие при пожаре во Фрязине. Состояние одного из раненых оценили как тяжелое, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Пострадавшего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Уже есть положительная динамика, врачи борются за жизнь мужчины», - подчеркнул губернатор.

Также в медучреждении находится еще один пострадавший. У него поднялось артериальное давление, добавил Воробьев.

«Пообщались с его братом - в момент пожара их мама была в здании», - написал глава Подмосковья.

О судьбе женщины пока ничего неизвестно. Оперштаб работает и делает все возможное, чтобы как можно скорее предоставить сведения близким пострадавших, отметил губернатор.

Крупный пожар во Фрязине локализовали вечером 24 июня. В здании были кислородные баллоны - они спровоцировали взрывы , заявил ранее Воробьев.

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