Бык проткнул мужчину рогами на фестивале в Испании

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Во время забега Bous al carrer («Быки на улице») в муниципалитете Ла-Побла-де-Фарнальс животное подбежало к специальному ограждению и подняло на рога 61-летнего мужчину. Пострадавшего прооперировали в местной больнице, но он скончался, не приходя в сознание.

Также был ранен еще один человек, которому бык воткнул рога в ноги. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

Забег Bous al carrer является испанской традицией с участием быков, в рамках которой животных выпускают на улицы города за несколько часов до корриды. Вдоль улиц выставляют специальные ограждения, чтобы участники могли перепрыгнуть через них и оказаться в безопасности.

В начале этого года на юге Индии в честь праздника плодородия проходило ежегодное укрощение быков. В ходе мероприятия пострадали около 60 человек.