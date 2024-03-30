30 марта 2024, 12:09

Бурение восьмой скважины началось на руднике «Пионер» для поиска 13 рабочих

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Рабочие продолжают бурение четырех скважин на руднике «Пионер» в Амурской области, где под землей находятся 13 горняков. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным спасательного ведомства, пятую скважину пробурили на 231 метр, шестую - на 226 метров, седьмую - на 82 метров. Установка, которая бурила четвертую скважину, не вышла на расчетную точку из-за геологических условий. Ее использовали для бурения восьмой скважины - из 370 метров пробурили 40 метров.

В МЧС уточнили, что скважины бурят в тех местах, где могут находиться заблокированные горняки. Есть угроза повторного прорыва горной массы и воды, обрушения борта карьера.

В среду, 27 марта, рабочие выяснили, что все три пробуренные скважины заполнены водой. Операция по спасению горняков, находящихся под землей с 18 марта, продолжается.

Шахты МЧС РФ Россия
30 марта 2024, 13:14
Появилось видео пожара в корпусе МГТУ имени Баумана
Пресс-служба МЧС
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Днем в субботу в Москве вспыхнула кровля одного из корпусов МГТУ имени Баумана. Пресс-служба МЧС показала кадры тушения возгорания на видео.

Днем в субботу в Москве вспыхнула кровля одного из корпусов МГТУ имени Баумана.

Пресс-служба МЧС показала кадры тушения возгорания на видео.

На кадрах можно увидеть, что от крыши здания в небо поднимается черный дым. В Telegram-канале ведомства уточнили, что огонь охватил порядка 20 квадратных метров кровли.

На сайте вуза отметили, что ЧП произошло в здании строящегося библиотечного комплекса. Спасатели уже локализовали распространение огня, угрозы для сотрудников и студентов нет. В настоящее время здание находится на ремонте.

Представитель экстренных служб уточнил РИА «Новости» , что огонь локализовали на площади в 40 квадратных метров.

Пожары МЧС РФ Москва
30 марта 2024, 12:37
Число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 551 человека
РИА «Новости»
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Общее число пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» составило 551 человек. Обновленные данные привела пресс-служба подмосковного главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что это данные на 6:00 субботы, 30 марта.

«В результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе пять детей)», - говорится в сообщении.

Подмосковный Минздрав в минувшую пятницу, 29 марта, сообщил, что в областных больницах лечение продолжают 70 пострадавших при теракте. После оказания необходимой помощи медики выписали 55 человек.

Группа боевиков напала на «Крокус Сити Холл» вечером в пятницу, 22 марта. Они открыли огонь по находившимся в фойе и зале зрителям. Перед отступлением террористы подожгли здание.

Правоохранители задержали четырех исполнителей теракта в Брянской области. В течение следующей недели силовики задержали пятерых сообщников боевиков. Всех участников группы отправили под арест.

МЧС РФ Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 12:30
Пожар произошел в одном из корпусов МГТУ имени Баумана в Москве
РИА «Новости»
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Пожар вспыхнул в одном из корпусов МГТУ имени Баумана. О происшествии сообщил источник «360».

По предварительной информации, очаг возгорания находится на четвертом этаже. Здание не газифицировано, началась эвакуация. На месте работают оперативные службы города.

Все подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Пожары Москва
30 марта 2024, 12:06
Вылетевший в Харбин самолет авиакомпании «Аврора» вернулся в Южно-Сахалинск
РИА «Новости»
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Самолет авиакомпании «Аврора», выполнявший рейс из Южно-Сахалинска в Харбин, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что воздушное судно вернулось в Южно-Сахалинск через 40 минут после вылета. Предварительной причиной экстренной посадки назвали разгерметизацию самолета.

Сотрудники Сахалинской транспортной прокуратуры начали проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Они также проверят соблюдение требований при подготовке судна к вылету.

Ранее пассажиру рейса Москва - Пермь стало плохо во время полета. По прибытии в пункт назначения его увезла машина скорой помощи.

Самолеты Авиакомпании

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