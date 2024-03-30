Бурение восьмой скважины началось на руднике «Пионер» для поиска 13 рабочих

По данным спасательного ведомства, пятую скважину пробурили на 231 метр, шестую - на 226 метров, седьмую - на 82 метров. Установка, которая бурила четвертую скважину, не вышла на расчетную точку из-за геологических условий. Ее использовали для бурения восьмой скважины - из 370 метров пробурили 40 метров.

В МЧС уточнили, что скважины бурят в тех местах, где могут находиться заблокированные горняки. Есть угроза повторного прорыва горной массы и воды, обрушения борта карьера.

В среду, 27 марта, рабочие выяснили, что все три пробуренные скважины заполнены водой. Операция по спасению горняков, находящихся под землей с 18 марта, продолжается.