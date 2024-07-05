Буксир-толкач в Казани врезался в самолет

Буксир-толкач 5 июля при маневрировании со стоянки столкнулся с самолетом, который готовили к вылету в Анталью. Никто не пострадал. Началась проверка по статье 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Повреждения получил фюзеляж самолета авиакомпании «Аэрофлот», который готовился вылететь рейсом № SU 794, уточнила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. Столкновение произошло по технической причине. Пассажиры остались в здании аэропорта, после 16:30 их отправят в Турцию на резервном воздушном судне.

Легкомоторный самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Бурятии. На борту находились шесть человек.