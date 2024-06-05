05 июня 2024, 06:51

Буксир «Байкал» опрокинулся в Карском море

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В акватории Енисейского залива Карского моря из-за сжатия льда опрокинулся буксир «Байкал». Восемь человек эвакуировали, одного объявили пропавшим без вести, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Буксир «Байкал» принадлежал компании «СП Терминал». Он опрокинулся из-за сжатия льда в Енисейском заливе на территории Красноярского края 4 июня около 20:00 (16:00 по московскому времени). Восемь членов экипажа спасли, их подобрал ледокол «Владивосток». Девятого объявили пропавшим без вести, о его местонахождении ничего не известно.

«На месте происшествия проводятся спасательные мероприятия, Норильской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности плавания», - заявила пресс-служба.

В мае пассажирский теплоход «Игорь Фархутдинов» из-за технической неисправности потерял ход в пути с Сахалина на Курилы. Его отбуксировали на остров Итуруп.

Корабли Красноярский край
05 июня 2024, 02:05
Четыре иностранца утонули в Великом Новгороде
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Великом Новгороде погибли четыре студента из Индии. Молодые люди и девушки решили искупаться в реке Волхов, но не справились с течением. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, искупаться после жаркого дня решили пятеро индийских студентов: три парня и две девушки. Они выбрали место около моста через реку Волхов в центре города. Купающихся снесло сильным течением, и только один из них смог выбраться на берег - его госпитализировали. Четверо студентов утонули, им было от 18 до 20 лет.

Ранее в центре Воронежа утонул бизнесмен Константин Хавтур. Предприниматель катался на сапбордах со своими друзьями. В определенный момент он упал в воду и не вынырнул. Найти пропавшего мужчину не смогли ни его друзья, ни прибывшие на место спасатели и водолазы.

Спасатели Индия Мужчины Студенты Реки
05 июня 2024, 00:19
Голодавшую два месяца женщину спасли в Бурятии
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Бурятские хирурги из Республиканской клинической больницы имени Семашко спасли женщину, которая не принимала пищу два месяца и сильно похудела из-за развития многократной рвоты. Об этом сообщило издание «Новая Бурятия».

В городе Улан-Удэ произошел поистине уникальный случай, когда пациентка перестала есть из-за потери аппетита и многократной рвоты, причем консультации у различных специалистов так и не прояснили ситуацию. Сама женщина прошла все необходимые исследования, включая онкомаркеры. И ее жизнь считается благополучной.

Женщина похудела до 45 килограммов. И только после госпитализации в хирургическое отделение РКБ выяснилось, что пища не поступала из-за критического сужения выходного отдела желудка.

Причину заболевания до конца не установили, но врачи смогли ей помочь, так как промедление угрожало ее жизни. Ее прооперировали в два этапа. На первом установили энтеростому, чтобы она немного набрала вес для дальнейшей операции, а на втором уже удалили поврежденную часть желудка и сшили тонкую кишку с оставшейся его частью.

Ранее врачи столичной Городской клинической больницы № 1 помогли пациенту с редкой патологией - синдромом Пурфюр дю Пти, вернуть на место «вышедший из орбиты» глаз.

Болезни Питание Врачи Женщины Бурятия
05 июня 2024, 00:12
Авиадебошир сорвал рейс из Москвы до Новосбирска
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Дебошира пришлось снять с рейса Москва — Новосибирск авиакомпании S7 Airlines. Пассажир нарушал правила безопасности во время нахождения в салоне самолета, сообщила РИА «Новости» пресс-служба перевозчика.

Дебошира пришлось снять с рейса Москва - Новосибирск авиакомпании S7 Airlines. Пассажир нарушал правила безопасности во время нахождения в салоне самолета, сообщила РИА «Новости» пресс-служба перевозчика.

«Один из пассажиров рейса S7 2515 по маршруту Москва - Новосибирск покинул свое место во время руления самолета. Он не реагировал на неоднократные требования экипажа и нарушал установленные правила безопасности», - отметили в сообщении.

Командира воздушного судна вызвал на борт наряд полиции, который снял авиадебошира с рейса для дальнейших разбирательств. После этого самолет вылетел в Новосибирск.

Ранее участник СВО устроил дебош на борту самолета рейса Москва - Якутск. Часть пассажиров попросили не снимать военнослужащего с рейса и поручились за него.

Самолеты Полиция Москва
04 июня 2024, 23:37
В Балашихе и Щелкове прошел рейд по поиску уклонистов среди мигрантов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В подмосковных городских округах Балашиха и Щелково прошел рейд по поиску уклонистов от службы в армии. Об этом сообщил источник 360.ru в силовых структурах.

По данным собеседника, сотрудники военного следственного отдела совместно с полицейскими проверили 16 частных домов и 176 квартир. Силовики выявляли потенциальных уклонистов от срочной службы и тех, кто незаконно находится в России.

В ходе рейда сотрудники правоохранительных органов составили 46 протоколов об административных правонарушениях. Кроме того, они организовали семь процессуальных проверок, возбудили 10 уголовных дел.

«Многие мигранты забывают, что с приобретением гражданства России, они получают не только те же права, что и россияне с рождения, но и те же обязанности, за неисполнение которых предусмотрена ответственность» - сообщил источник.

Он добавил, что такие рейды проводятся регулярно. Прошлый рейд прошел в конце мая.

Мигранты Военные Россия Балашиха Щелково

Новости по теме