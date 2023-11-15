15 ноября 2023, 03:54

«Буду в другом облике». Погибшая в Петербурге восьмиклассница оставила странное послание

РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге в понедельник нашли тело 14-летней девочки. После этого на ее странице в соцсети начали выходить странные послания. В обстоятельствах произошедшего разбирается Следственный комитет, сообщило издание kp.ru.

До того, как исчезнуть, восьмиклассница написала в соцсети «Не совершайте мою ошибку» и перестала выходить на связь. Ее тело нашли 13 ноября около 18:00, а позже стали выходить посты от ее имени. В одном из них она написала, что переродится: «Я буду с вами в другом облике». Появление постов в соцсетях после смерти - это отложенные публикации.

По информации издания, девочку воспитывала мама, у нее есть старшая сестра. Семья считалась благополучной. В Санкт-Петербург они переехали из Орска Оренбургской области. Девочка хорошо училась, увлекалась театром и корейской поп-культурой, у нее было много друзей.

В день гибели в школе девочка вела себя как обычно, рассказали изданию одноклассники. Из школы вышла с хорошим настроением.

«После ее смерти директриса предупредила нас о проверках. Учителя плакали. Один из уроков сорвался, потому что педагог был не в состоянии его вести», - рассказала изданию подруга погибшей.

Друзья девочки отметили, что она часто общалась загадками, но никогда не говорила о своих проблемах.

Дети Школьники
15 ноября 2023, 02:48
Пятнадцатилетняя школьница пропала в Воронеже на Машмете
Freepik
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В Воронеже на Машмете пропала 15-летняя девочка. Школьница ушла из дома и перестала выходить на связь. Об этом сообщило издание «Вести Воронеж» со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Регион 36».

В материале опубликовали приметы подростка: худощавое телосложение, рост 155 сантиметров, карие глаза, каштановые волосы. В день пропажи на девочке была светлая толстовка, черные брюки и черно-белые кроссовки.

Ранее, 18 октября, в Бурятии пропали две школьницы 16 и 14 лет. По информации Telegram-канала Baza, девочки ушли из детского дома. В день исчезновения воспитатели решили, что дети скоро вернутся, однако они так и не пришли. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Полицейские и волонтеры принялись за поиски пропавших.

До этого в Екатеринбурге пропала другая школьница , ей 14 лет. В последней раз ребенка видели в Октябрьском районе города.

Дети
15 ноября 2023, 00:54
Медиаэкран в Екатеринбурге 10 минут показывал мертвую женщину
Unsplash
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В Екатеринбурге медиаэкран на ТРЦ «Омега» 10 минут показывал кадр с мертвой женщиной. Владелец торгового центра Виктор Смирнов рассказал E1.ru, что ролик завис из-за технического сбоя.

На медиаэкране на фасаде здания демонстрировали социальный ролик против наркотиков. Видео зависло на кадре, где мертвая женщина лежит в проеме двери.

«Произошел технический сбой программного обеспечения, в результате которого ролик завис. Проблема была устранена технической службой в течение 10 минут», - рассказал владелец «Омеги» и по совместительству депутат заксобрания.

Смирнов рассказал изданию, что ролик призван напомнить людям о смертельной опасности наркотиков. На застывшем кадре женщина умерла от передозировки наркотического средства. Ее нашли в дверном проеме туалета.

Ранее полиция задержала двух жительниц Нижнего Тагила, подозреваемых в распространении запрещенных препаратов. Женщины маскировали пакетики с наркотиками под камни, используя глину.

В Екатеринбурге медиаэкран на ТРЦ «Омега» 10 минут показывал кадр с мертвой женщиной. Владелец торгового центра Виктор Смирнов рассказал E1.ru , что ролик завис из-за технического сбоя.

Наркотики Екатеринбург
15 ноября 2023, 00:45
Бывшего главу правительства Самарской области задержали после обысков
РИА «Новости»
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Экс-председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и временно исполняющего обязанности министра строительства региона Михаила Асеева задержали после обысков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

«Их действительно задержали», - подтвердил собеседник агентства, отвечая на вопрос о задержаниях.

Днем появилась информация, что Кудряшов ушел с поста из-за проблем со здоровьем. Решение об отставке он принял за месяц до этого.

Ранее под стражу заключили депутата муниципального округа Ржевка в Петербурге Игоря Губайдулина. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, его заподозрили в непристойной переписке с мальчиком 2011 года рождения. В диалоге они обсуждали запретные темы и отправляли эротические фотографии. Сам депутат свою вину не признал и попросил у суда назначить домашний арест.

Задержания Депутаты
15 ноября 2023, 00:41
Семиклассница сообщила о попытке изнасилования на выступлении Стаса Костюшкина в Москве
Freepik
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Школьница из Москвы сообщила, что на концерте в одном из столичных ТРЦ ее попытались изнасиловать. Во время выступления Стаса Костюшкина ее домогался мужчина, девочка с трудом вырвалась, об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам 12-летнего подростка, все произошло на концерте в честь для рождения ТРЦ «Европейский», где выступали российские звезды - Анна Седокова, группы «На-На», «Блестящие» и другие. Когда на сцене появился Костюшкин, неизвестный мужчина силой прижал ее к ограждению и залез под юбку.

Девочка с трудом освободилась и выбралась из толпы. Потом она позвонила маме, которая отвезла дочь в полицию, чтобы написать заявление. Школьница рассказала, что не разглядела лица нападавшего, запомнила лишь, что мужчина был одет в цветную куртку.

Ранее стало известно, что полиция Санкт-Петербурга ищет пожилого пассажира рейса из Сургута, который насильно делал массаж незнакомой девятилетней девочке во время всего полета, узнав, что она на борту без родителей. После приземления девочка рассказала о навязчивых «услугах» отцу.

Концерты Изнасилования

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