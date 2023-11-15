«Буду в другом облике». Погибшая в Петербурге восьмиклассница оставила странное послание

До того, как исчезнуть, восьмиклассница написала в соцсети «Не совершайте мою ошибку» и перестала выходить на связь. Ее тело нашли 13 ноября около 18:00, а позже стали выходить посты от ее имени. В одном из них она написала, что переродится: «Я буду с вами в другом облике». Появление постов в соцсетях после смерти - это отложенные публикации.

По информации издания, девочку воспитывала мама, у нее есть старшая сестра. Семья считалась благополучной. В Санкт-Петербург они переехали из Орска Оренбургской области. Девочка хорошо училась, увлекалась театром и корейской поп-культурой, у нее было много друзей.

В день гибели в школе девочка вела себя как обычно, рассказали изданию одноклассники. Из школы вышла с хорошим настроением.

«После ее смерти директриса предупредила нас о проверках. Учителя плакали. Один из уроков сорвался, потому что педагог был не в состоянии его вести», - рассказала изданию подруга погибшей.

Друзья девочки отметили, что она часто общалась загадками, но никогда не говорила о своих проблемах.