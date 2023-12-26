«Буду кричать на всю страну». Мать уколовшейся шприцом девочки из Орехово-Зуева рассказала о состоянии ребенка

По словам женщины, ее дочь нашла инсулиновый шприц на улице во время прогулки в детском саду и укололась иглой. Ольга отметила, что шприц лежал не за забором, а именно на территории дошкольного учреждения.

«У нее, с ее слов, пошла кровь. Как она говорит, медики обработали спиртом и йодом. Потом мы поехали в больницу, сделали рентген руки. Ничего у нее там нет - ни осколка шприца, ничего», - рассказала собеседница «360».

Женщина отвела дочь к врачу, девочка сдала анализы. Однако специалист предупредила, что, если ребенок заразился ВИЧ, гепатитом или чем-то еще, выявить это сейчас не получится.

«Это все отобразится только через три месяца. Надо будет через три месяца повторно делать [анализы]», - пояснила Ольга.

По словам жительницы Орехово-Зуева, ухудшений в состоянии дочери она не заметила, и они даже поехали на елку. Претензий к детскому саду у женщины пока нет.

«Но если через три месяца, не дай бог, у меня ребенок чем-то заболеет, конечно, я буду кричать на всю страну», - заключила собеседница «360».