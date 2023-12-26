26 декабря 2023, 16:57

«Буду кричать на всю страну». Мать уколовшейся шприцом девочки из Орехово-Зуева рассказала о состоянии ребенка

Pxhere
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Девочка, уколовшаяся шприцом на территории детского сада в Орехово-Зуеве, чувствует себя хорошо, но пока нельзя узнать, заразилась ли она чем-то. Об этом рассказала «360» мать пострадавшего ребенка Ольга.

По словам женщины, ее дочь нашла инсулиновый шприц на улице во время прогулки в детском саду и укололась иглой. Ольга отметила, что шприц лежал не за забором, а именно на территории дошкольного учреждения.

«У нее, с ее слов, пошла кровь. Как она говорит, медики обработали спиртом и йодом. Потом мы поехали в больницу, сделали рентген руки. Ничего у нее там нет - ни осколка шприца, ничего», - рассказала собеседница «360».

Женщина отвела дочь к врачу, девочка сдала анализы. Однако специалист предупредила, что, если ребенок заразился ВИЧ, гепатитом или чем-то еще, выявить это сейчас не получится.

«Это все отобразится только через три месяца. Надо будет через три месяца повторно делать [анализы]», - пояснила Ольга.

По словам жительницы Орехово-Зуева, ухудшений в состоянии дочери она не заметила, и они даже поехали на елку. Претензий к детскому саду у женщины пока нет.

«Но если через три месяца, не дай бог, у меня ребенок чем-то заболеет, конечно, я буду кричать на всю страну», - заключила собеседница «360».

Дети Орехово-Зуево
26 декабря 2023, 16:38
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
РИА «Новости»
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Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Севастополе. Жителям города следует укрыться в комнатах с несущими стенами и не подходить к окнам, написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Крым Севастополь
26 декабря 2023, 14:29
Московскому школьнику разорвало щеку петардой
Freepik
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Девятиклассник из Москвы получил открытую рану щеки из-за взорвавшейся петарды. Подросток встретит Новый год в больнице, сообщил Telegram-канал Shot.

Несчастный случай произошел с учеником одной из школ на западе столицы в минувшее воскресенье. Группа подростков развлекалась, бросая петарды, и в конце концов одна из них взорвалась слишком близко к одному из мальчиков. Он получил открытую рану правой щеки, его срочно доставили в медицинское учреждение.

Пострадавший встретит Новый год в хирургическом отделении одной из больниц Москвы. Полиция начала расследовать обстоятельства случившегося.

На днях в Химках из-за бенгальских огней вспыхнула новогодняя елка. Дерево сгорело в сквере имени Марии Рубцовой из-за попавшей на него искры. Информации о пострадавших нет.

Школьники Новый год Москва 2023
26 декабря 2023, 12:19
Самолет из Москвы въехал в сугроб в аэропорту Челябинска
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Самолет, выполнявший рейс SU1532 из Москвы, въехал в сугроб после приземления в Челябинске 26 декабря. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» в своем Telegram-канале.

По данным перевозчика, в аэропорту Челябинска плохо убрали снег на рулежной дорожке. Из-за этого при развороте прибывший из столицы самолет начал скользить.

«Воздушное судно на маршруте руления уперлось в сугроб», - уточнила пресс-служба.

В «Аэрофлоте» отметили, что за пределы рулежной дорожки борт не выкатился. Экипаж рейса запросил буксировочный тягач.

Инженерно-технический персонал осмотрел самолет. В 09:45 по местному времени воздушное судно отправилось в Москву обратным рейсом.

Ранее направлявшийся в Сочи самолет экстренно приземлился в аэропорту Челябинска. Экипажу пришлось посадить борт, поскольку одной из пассажирок стало плохо.

Аэрофлот Самолеты Челябинск
26 декабря 2023, 11:46
Создателя мультфильма Mr. Freeman объявили в розыск
РИА «Новости»
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Мультипликатора Павла Мунтяна* объявили в розыск по статье уголовного кодекса. Об этом сообщило РИА «Новости».

Имя автора анимационных фильмов Mr. Freeman появилось в базе МВД. По информации издания, против мультипликатора возбудили уголовное дело за распространение фейков о действиях ВС России.

Анимационный российский веб-сериал Mr. Freeman выходил с 2009 года на Youtube. Мультфильм затрагивал социальные и философские темы и набрал популярность в Сети.

Ранее в розыск объявили создателя мультфильма «Масяня» Олега Куваева *. Против него возбудили уголовное дело из-за публикации видео в поддержку ВСУ. По информации СМИ, в анимационном ролике мультипликатор призвал российских военнослужащих сдаваться в плен ВСУ.

Куваев * также дискредитировал ВС России, публиковал фейки о политике российской власти и собирал средства для армии Украины. Мультипликатор уехал из России и сейчас проживает на территории Израиля.

* Включен в реестр иноагентов по решению Минюста.

МВД РФ Россия Иноагенты

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