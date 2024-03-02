Валерия подтвердила, что всех жителей разместили в местном детском саду. Жителям пострадавших квартир пообещали ночлег.

Повыбивало стекла, и начался пожар Жительница соседнего дома Оксана в комментарии «360» заявила, что проснулась от сильного толчка и громкого звука. Спустя несколько минут вышла гулять с собакой.

«Увидела, что начали собираться люди. На территории наших домов ничего не было видно, и я не понимала, что происходит. Потом встретила соседа, который уже был на месте, он сказал, что повыбивало стекла и начался пожар», - пояснила женщина.

Она добавила, что полиция, пожарные и скорая помощь прибыли очень быстро. Она пыталась узнать о пострадавших, но петербурженке никто не ответил.

Она подчеркнула, что проснулась от громкого звука, после чего побежала на балкон - узнать, что случилось. По ее словам, ощущение было такое, будто наступил конец света. После этого девушка вышла на улицу вместе с другими жителями.

«Людей было много, все на панике выбежали, никто ничего не понимал» - заявила Валерия.

Собеседница «360» добавила, что фасад здания сильно пострадал и половины дома не осталось.

По словам собеседницы «360», пожар охватил балкон квартиры на втором этаже, но сильного пламени не было. Не увидела Оксана и вылетевших кирпичей. Женщина пояснила, что заметила только осколки стекол около пострадавшего дома и соседних зданий. Еще у одного дома выбило стеклопакет, который до сих пор лежит на газоне.

Взрыв на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга прогремел в субботу утром 2 марта. Администрация Красногвардейского района сообщила, что в результате ЧП никто не пострадал.

Эту же информацию подтвердили в пресс-службе администрации губернатора города Александра Беглова. В Смольном добавили, что жителей разместили в детском саду. С ними работают врачи, социальные работники и психологи.

В Росгвардии подтвердили, что дом на Пискаревском проспекте, предположительно, повредил беспилотник.

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