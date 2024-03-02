02 марта 2024, 17:07

Будто наступил конец света. Жители Петербурга — о последствиях удара дрона

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Полиция оцепила территорию вокруг дома № 161 на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга после взрыва, вызванного, предположительно, падением беспилотника, и последующего пожара. О том, что происходило около 07:00 на улице, «360» рассказала жительница пострадавшего дома Валерия.

Валерия подтвердила, что всех жителей разместили в местном детском саду. Жителям пострадавших квартир пообещали ночлег.

Повыбивало стекла, и начался пожар Жительница соседнего дома Оксана в комментарии «360» заявила, что проснулась от сильного толчка и громкого звука. Спустя несколько минут вышла гулять с собакой.

«Увидела, что начали собираться люди. На территории наших домов ничего не было видно, и я не понимала, что происходит. Потом встретила соседа, который уже был на месте, он сказал, что повыбивало стекла и начался пожар», - пояснила женщина.

Она добавила, что полиция, пожарные и скорая помощь прибыли очень быстро. Она пыталась узнать о пострадавших, но петербурженке никто не ответил.

Она подчеркнула, что проснулась от громкого звука, после чего побежала на балкон - узнать, что случилось. По ее словам, ощущение было такое, будто наступил конец света. После этого девушка вышла на улицу вместе с другими жителями.

«Людей было много, все на панике выбежали, никто ничего не понимал» - заявила Валерия.

Собеседница «360» добавила, что фасад здания сильно пострадал и половины дома не осталось.

По словам собеседницы «360», пожар охватил балкон квартиры на втором этаже, но сильного пламени не было. Не увидела Оксана и вылетевших кирпичей. Женщина пояснила, что заметила только осколки стекол около пострадавшего дома и соседних зданий. Еще у одного дома выбило стеклопакет, который до сих пор лежит на газоне.

Взрыв на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга прогремел в субботу утром 2 марта. Администрация Красногвардейского района сообщила, что в результате ЧП никто не пострадал.

Эту же информацию подтвердили в пресс-службе администрации губернатора города Александра Беглова. В Смольном добавили, что жителей разместили в детском саду. С ними работают врачи, социальные работники и психологи.

В Росгвардии подтвердили, что дом на Пискаревском проспекте, предположительно, повредил беспилотник.

Неизвестный летательный аппарат спикирует с неба в жилом районе, после чего появилась яркая вспышка.

Санкт-Петербург Пожары Беспилотники Взрывы Полиция
02 марта 2024, 17:02
Крупный пожар произошел в ТЦ «Мост» в Кузнецке
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Крупный пожар произошел 2 марта в ТЦ «Мост» в городе Кузнецке Пензенской области. Огонь охватил 1500 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Возгорание началось в трехэтажном здании, расположенном на Московской улице. Посетители и работники торгового центра эвакуировались. По предварительным данным, никто не пострадал. Информация о причиненном ущербе уточняется.

К месту пожара прибыли сотрудники МЧС. В связи со сложностью возгорания спасательное ведомство нарастило силы и средства у горящего объекта. К тушению привлекли 51 человека, задействовано 15 единиц техники. Распространение пламени локализовали.

При пожаре в многоэтажке Москвы погиб один человек.

По предварительным данным, пожар мог произойти при неосторожном обращении с огнем.

Пожары Видео Россия
02 марта 2024, 16:26
Британский сухогруз Rubymar затонул в Аденском заливе
Global Look Press
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Сухогруз MV Rubymar, шедший под флагом Великобритании, затонул в Аденском заливе после атаки членов движения «Ансар Алла» (хуситы). Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

«Кризисная группа по взаимодействию с судном Rubymar заявила, что судно MV Rubymar затонуло вчера вечером», - подтвердило эту информацию йеменское агентство Saba.

Хуситы атаковали судно 18 февраля, а на следующий день рассказали об ударе. По их словам, сухогруз получил серьезные повреждения. При этом экипаж Rubymar успел эвакуироваться.

В Центральном командовании США заявили о попадании ракеты в сухогруз. Однако в военном ведомстве не сообщали о последствиях атаки.

В ноябре 2023 года хуситы пообещали, что будут атаковать британские и американские корабли, перевозящие грузы для Израиля. Ранее члены «Анасар Алла» напали на американский танкер Torm Thor в Аденском заливе.

Ракеты Военные Йемен
02 марта 2024, 13:57
Голодного ребенка спасли из запертой квартиры в Новосибирске. Родителей он не видел 2 дня
РИА «Новости»
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В Новосибирске спасатели вызволили из квартиры восьмилетнего мальчика, который два дня просидел один в квартире. Ребенок пожаловался, что родители его заперли дома. Об этом сообщила городская Аварийно-спасательная служба.

Информация о детских криках из квартиры дома, расположенного на Сиреневой улице, поступила в экстренные службы накануне. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения проникли в квартиру через балкон.

Там они нашли восьмилетнего ребенка, заявившего, что он очень голодный. Сотрудники службы выяснили, что мальчик не знает местонахождения родителей. Пострадавшему оказали психологическую помощь и передали в руки полицейских.

Ранее в Каменске-Уральском Свердловской области нашли мертвой 12-летнюю девочку. Подросток заперлась в квартире, на ее теле на обнаружили признаков насильственной смерти.

Спасатели Дети
02 марта 2024, 13:45
Росгвардия подтвердила, что дом в Петербурге, предположительно, повредил БПЛА
РИА «Новости»
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Жилой дом на Пискаревском проспекте в Петербурге был поврежден, предположительно, в результате падения беспилотника. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.

Утром 2 марта в пятиэтажный дом врезался беспилотник, после чего взорвался. На месте происшествия очевидцы обнаружили его осколки.

В результате ЧП пострадали шесть человек , им оказали медицинскую помощь. С признаками стресса госпитализировали 92-летнюю женщину.

Позднее появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент попадания дрона в пятиэтажку.

Беспилотники Росгвардия

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