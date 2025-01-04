«Будто намеренно выехали». Очевидец — о падении машины в Москву-реку
Водитель рухнувшей 4 января машины в Москву-реку мог совершить этот поступок намеренно. Об этом 360.ru сообщил очевидец Владислав.
По его словам, водитель автомобиля перед ударом об ограждение на Лужнецкой набережной будто бы намеренно пропускал другие машины на перекрестке и выбрал не бетонную конструкцию, а более слабые решетки.
«Мое мнение, как очевидца - это было намеренное погружение в воду. Посмотрим, что скажут криминалисты. В машине будто нажали газ в пол и выехали намеренно. Она пропускала другие автомобили на перекрестке, потом прибавила ход и врезалась», - сказал Владислав.
Очевидец добавил, что спасатели, по предварительным данным, извлекли из затонувшей машины тела двух человек, мужчины и женщины. Экстренные службы пытались вскрыть автомобиль сразу после погружения в воду, но сделать это не получилось.
Ранее момент падения автомобиля в Москву-реку показали на видео.