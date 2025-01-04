По его словам, водитель автомобиля перед ударом об ограждение на Лужнецкой набережной будто бы намеренно пропускал другие машины на перекрестке и выбрал не бетонную конструкцию, а более слабые решетки.

«Мое мнение, как очевидца - это было намеренное погружение в воду. Посмотрим, что скажут криминалисты. В машине будто нажали газ в пол и выехали намеренно. Она пропускала другие автомобили на перекрестке, потом прибавила ход и врезалась», - сказал Владислав.

Очевидец добавил, что спасатели, по предварительным данным, извлекли из затонувшей машины тела двух человек, мужчины и женщины. Экстренные службы пытались вскрыть автомобиль сразу после погружения в воду, но сделать это не получилось.

Ранее момент падения автомобиля в Москву-реку показали на видео.