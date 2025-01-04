04 января 2025, 15:54

«Будто намеренно выехали». Очевидец — о падении машины в Москву-реку

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Водитель рухнувшей 4 января машины в Москву-реку мог совершить этот поступок намеренно. Об этом 360.ru сообщил очевидец Владислав.

По его словам, водитель автомобиля перед ударом об ограждение на Лужнецкой набережной будто бы намеренно пропускал другие машины на перекрестке и выбрал не бетонную конструкцию, а более слабые решетки.

«Мое мнение, как очевидца - это было намеренное погружение в воду. Посмотрим, что скажут криминалисты. В машине будто нажали газ в пол и выехали намеренно. Она пропускала другие автомобили на перекрестке, потом прибавила ход и врезалась», - сказал Владислав.

Очевидец добавил, что спасатели, по предварительным данным, извлекли из затонувшей машины тела двух человек, мужчины и женщины. Экстренные службы пытались вскрыть автомобиль сразу после погружения в воду, но сделать это не получилось.

Ранее момент падения автомобиля в Москву-реку показали на видео.

Машины
04 января 2025, 14:10
В Подмосковье «шутник» пригрозил взрывом в местном магазине
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В поселке Некрасовский местный житель принес газовый баллон в магазин «ВкусВилл». Он оставил его под новогодней елкой и пригрозил взрывом. Видео происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

«Это вам подарочек на Новый год, это бомба», - заявил 53-летний мужчина.

«Шутник» принес 2 января баллон в магазин в поселке Строителей, спрятав лицо под балаклавой. Мужчина ударил по нему и пригрозил взрывом, после этого из магазина эвакуировали около 40 человек.

Полиция быстро установила личность «шутника», им оказался ранее судимый жилец дома, на первом этаже которого находился магазин. Во время задержания мужчина был пьян, правоохранители нашли в его квартире еще три газовых баллона.

В отношении дебошира возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Суд арестовал подозреваемого до 1 марта 2025 года, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Житель Архангельска случайно бросил в печь дрова , среди которых было самодельное взрывное устройство. Пенсионер сам спрятал взрывчатку среди поленьев, опасаясь кражи.

Задержания Уголовное дело Взрывы Магазины Мужчины
04 января 2025, 11:44
В Красноярске подросток ударился головой о камень, катаясь на тюбинге
РИА «Новости»
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Несовершеннолетний получил травму головы при катании на несанкционированной горке на тюбинге в Красноярске. В пресс-службе регионального СК заявили, что начали проверку.

Юноша вместе с приятелями пошел кататься на горный склон днем 1 января. Компания выбрала для развлечения необорудованное место близ дома по проспекту Машиностроителей.

«При спуске на надувном тюбинге подростка занесло, и он ударился о камень», - отметили в ведомстве.

Красноярец получил травму головы, ему оказали медицинскую помощь. Следователи проводят проверку по данному факту.

Во Владивостоке возбудили уголовное дело после травмирования нескольких детей во время катания на ледяной горке. Следственные органы по этому факту начали производство по статье о небезопасных услугах, горка не соответствует заявленной технической документации.

Уголовное дело Дети Красноярский край
04 января 2025, 10:31
Три машины сгорели в автосервисе «Мираж» на юге Москвы
РИА «Новости»
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В Бирюлеве Западном утром 4 января сгорел гаражный бокс, оборудованный под автосервис. Об этом сообщил источник 360.ru.

Возгорание произошло в гаражных рядах на Востряковском проезде. Сообщение в спасательную службу поступило в 08:18. Открытым пламенем горел автосервис «Мираж».

Огонь охватил площадь примерно в 30 квадратных метров. Внутри гаражного бокса находились машины. В 08:56 прибывшим на вызов пожарным удалось ликвидировать возгорание. В результате происшествия пострадали три автомобиля.

Ранее пять автомобилей сгорели дотла в автосервисе в Хабаровском крае. Пожар бушевал на площади 600 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

В многоэтажном доме в центре Москвы возгорание произошло из-за взрыва батареи электросамоката. Сотрудники МЧС оперативно потушили вещи и мебель жильцов квартиры.

Пожары Машины Москва
04 января 2025, 08:27
«Уральские авиалинии» подготовили резервный борт из Шарм-эль-Шейха
РИА «Новости»
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Пассажиров совершившего экстренную посадку рейса из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург отправят домой резервным бортом. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии».

Перевозчик подчеркнул, что на время ожидания вылета пассажирам предоставили все услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, в том числе размещение в отелях.

«Для отправки рейса подготовили резервный борт. Отправка обратно зависит от получения разрешения», - пояснили в «Уральских авиалиниях».

Самолет, следовавший по рейсу U61876, вечером 3 января вылетел из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург. Через 10 минут после взлета на борту сработала сигнализация о неисправности двигателя. Экипаж принял решение развернуться. Воздушное судно благополучно приземлилось в Египте, пострадавших нет. На борту находились 236 человек.

Уральские авиалинии Самолеты

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