31 октября 2024, 14:45

«Будет зависеть от сотрудников полиции». Юрист — о борьбе со сталкером-курьером в Казани

Unsplash
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Жительница Казани столкнулась со сталкингом и угрозами со стороны курьера, которому отказала в свидании, и обратилась за помощью к адвокату Аделю Хайдаршину. Что ждет горе-ухажера, рассказал сам юрист 360.ru.

Хайдаршин подтвердил, что вместе с доверительницей готовит документы для заявления в правоохранительные органы, но отметил, что на практике дела по таким заявлениям возбуждаются нечасто.

«Здесь самое главное, конечно, собрать хорошую доказательную базу, и многое будет зависеть от сотрудников полиции. Возможно, если это дело обретет какой-то резонанс, то, может быть, это как-то повлияет на сотрудников полиции», - добавил собеседник 360.ru.

Он заявил, что раньше в его практике таких дел не было.

Ранее юрист Андрей Некрасов предложил ввести двухступенчатую систему наказаний для сталкеров вплоть до судимости и постановки на учет.

Адвокаты Казань
31 октября 2024, 14:25
В Казани курьер начал сталкерить клиентку, отказавшую ему в свидании
Unsplash
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В Казани курьер в отместку за то, что клиентка отказала ему в свидании, начал ее сталкерить и даже создал поддельную страницу на сайте интим-услуг. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его информации, жительница столицы Татарстана получила от курьера доставку из интернет-магазина. После этого она стала получать от него приглашения сходить на свидание, но ответила отказом и заблокировала.

Однако молодой человек на этом не успокоился и создал страницу на сайте интим-услуг, после чего анонимно прислал своей жертве скриншот. Девушка обратилась к адвокату, и вместе они добились удаления аккаунта. Кроме того, техподдержка интернет-магазина пообещала разобраться в ситуации. На сталкера хотят подать заявление в полицию.

Ранее юрист Андрей Некрасов предложил наказывать сталкеров не только штрафами, но и судимостью с постановкой на учет.

Казань Курьеры
31 октября 2024, 10:48
Спасатели достали из-под завалов в Черкесске троих человек
Пресс-служба МЧС
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Троих человек достали из-под завалов после взрыва газа в пятиэтажном доме в Черкесске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Карачаево-Черкессии.

Вызволенных из-под обломков здания людей передали врачам.

«По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека, 11 человек пострадали», - добавили в министерстве.

Специалисты продолжают разбор завалов с помощью спецтехники. В работе задействовали 195 человек и 42 единицы техники. На месте ЧП организовали заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв газа произошел в Черкесске утром 31 октября. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело. На месте работают сотрудники СК и криминалисты.

Газ Взрывы Взрыв газа в пятиэтажке в Черкесске
31 октября 2024, 07:59
«Взрыв был очень сильный». Очевидица — о ЧП в пятиэтажке в Черкесске
Телеканал «360»
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Взрыв газа в пятиэтажном доме в Черкесске был очень сильным. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Любовь.

«Я слышала ночью взрыв. По чатам сказали: троих вытащили, один погиб. Две квартиры взорвались. Я живу в центре, а это окраина. Взрыв был очень сильный. Просто ужас, я в шоке. У нас в городе такое впервые», - рассказала женщина.

Она добавила, что про волонтерскую помощь пострадавшим пока ничего неизвестно.

«Про сборы еще ничего не знаем. У нас в республике много религий, все сплоченные между собой, поэтому это решается достаточно быстро», - отметила Любовь.

По данным МЧС, жертвой взрыва газа в Черкесске стал один человек. Самостоятельно эвакуировались 50 жителей. В ликвидации последствий участвуют 67 специалистов и 22 единицы техники.

Газ Взрывы Квартиры Взрыв газа в пятиэтажке в Черкесске
31 октября 2024, 07:56
Семь человек спасли из-под завалов после взрыва газа в Черкесске
Телеканал «360»
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После взрыва газа и частичного обрушения дома в Черкесске из-под завалов вытащили семь человек. Такие данные со ссылкой на источник опубликовал Telegram-канал Baza.

В региональном СУ СК 360.ru заявили, что в результате взрыва газа обрушились верхние этажи здания.

«Сегодня утром в многоквартирном жилом доме по улице Лободина города Черкесска произошел хлопок, предположительно, бытового газа с последующим обрушением верхних этажей», - подчеркнули в ведомстве.

Следователи и криминалисты регионального выехали на место частичного обрушения пятиэтажки. Специалисты установят все обстоятельства ЧП.

Взрыв газовоздушной смеси произошел ранним утром 31 октября. Известно об одном погибшем. Спасатели ликвидируют последствия происшествия. На месте работают 67 человек и 22 единицы техники.

Газ Взрывы Взрыв газа в пятиэтажке в Черкесске

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