Хайдаршин подтвердил, что вместе с доверительницей готовит документы для заявления в правоохранительные органы, но отметил, что на практике дела по таким заявлениям возбуждаются нечасто.

«Здесь самое главное, конечно, собрать хорошую доказательную базу, и многое будет зависеть от сотрудников полиции. Возможно, если это дело обретет какой-то резонанс, то, может быть, это как-то повлияет на сотрудников полиции», - добавил собеседник 360.ru.

Он заявил, что раньше в его практике таких дел не было.

Ранее юрист Андрей Некрасов предложил ввести двухступенчатую систему наказаний для сталкеров вплоть до судимости и постановки на учет.