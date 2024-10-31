«Будет зависеть от сотрудников полиции». Юрист — о борьбе со сталкером-курьером в Казани
Жительница Казани столкнулась со сталкингом и угрозами со стороны курьера, которому отказала в свидании, и обратилась за помощью к адвокату Аделю Хайдаршину. Что ждет горе-ухажера, рассказал сам юрист 360.ru.
Хайдаршин подтвердил, что вместе с доверительницей готовит документы для заявления в правоохранительные органы, но отметил, что на практике дела по таким заявлениям возбуждаются нечасто.
«Здесь самое главное, конечно, собрать хорошую доказательную базу, и многое будет зависеть от сотрудников полиции. Возможно, если это дело обретет какой-то резонанс, то, может быть, это как-то повлияет на сотрудников полиции», - добавил собеседник 360.ru.
Он заявил, что раньше в его практике таких дел не было.
Ранее юрист Андрей Некрасов предложил ввести двухступенчатую систему наказаний для сталкеров вплоть до судимости и постановки на учет.