20 июня 2024, 14:19

«Будем жить как в Канзасе». Смерч заметили между Лобней и Шереметьевом

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В Московской области во время ливня и сильного ветра образовался смерч. Кадры воронки оказались в распоряжении 360.ru.

Смерч сняли на видео из окна между Лобней и Шереметьевом.

«Будем жить как в Канзасе», - отметила автор ролика.

Непогода обрушилась на Московский регион днем 20 июня. Ураганный ветер валил деревья, срывал рекламные щиты и даже перевернул биотуалет с мужчиной внутри в столичном районе Дорогомилово.

В пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы попросили жителей и гостей города без необходимости не выходить на улицу.

«На город обрушился залповый ливень. Зафиксированы порывы ветра до 22 метров в секунду. Есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций», - отметили в ведомстве.

Столичные службы уже приступили к ликвидации последствий непогоды.

Видео Погода Погода в Москве Москва
20 июня 2024, 13:14
Погибших во время хаджа в Мекку пересчитали. Их число превысило тысячу
Global Look Press
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Количество погибших во время хаджа в Саудовской Аравии увеличилось вдвое и превысило тысячу человек. Их них половина приехали как незарегистрированные паломники, сообщило Agence France-Presse.

Если 19 июня агентство сообщало о 550 умерших верующих, то на следующий день насчитало более тысячи. Власти Саудовской Аравии не комментировали эту информацию.

«Все смерти произошли из-за жары», - заявил дипломат одной из арабских стран.

Хадж в этом году проходил при температуре воздуха до 51,8 градуса. Большинство умерших имели гражданство Египта. Остальные прибыли из Иордании, Индонезии, Ирана, Сенегала, Туниса, Ирака и Индии.

Среди погибших - пятеро россиян. Руководитель российской хадж-миссии Хизбулла Асуев заявил, что многие паломники были пожилыми и страдали хроническими заболеваниями.

Саудовская Аравия Религия Ислам
20 июня 2024, 12:13
Женщина погибла под колесами автобуса на остановке Домодедова
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Пассажирский автобус в Домодедове наехал на стоящую на остановке общественного транспорта женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

Смертельная авария произошла утром в четверг, 20 июня. По предварительным данным, причиной ДТП стала неисправность автобуса.

Следователи завели уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В обстоятельствах аварии сейчас разбираются криминалисты.

Пресс-служба прокуратуры Московской области опубликовала видео с моментом аварии. На кадрах видно, что автобус занесло и он заехал на пешеходную часть, где находились пассажиры в ожидании транспорта.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в районе автостанции. Под колесами транспорта погибла 39-летняя женщина. Домодедовская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств аварии и расследование уголовного дела.

В минувшую среду, 19 июня, управлявший внедорожник ВАЗ столкнулся с автобусом на площади Слосмана в Кургане. По данным Госавтоинспекции, водитель машины не уступил дорогу общественному транспорту. В результате происшествия владельца автомобиля забрали в больницу с множественными травмами.

Уголовное дело Прокуратура РФ ДТП Автобусы Город Домодедово Следственный комитет России
20 июня 2024, 08:28
Появилось фото сгоревших на парковке в Москве автомобилей
Телеканал «360»
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Утром 20 июня в Москве послышались громкие звуки, похожие на взрывы. На парковке возле дома на Большой Филевской улице сгорели четыре автомобиля. 360.ru показал фото с места происшествия.

Машины получили сильные повреждения. Металлический корпус смялся, местами сошла эмаль. В одном из авто пострадал не только капот, но и салон.

Взрывы послышались на парковке у дома по Большой Филевской улице, 4, произошел пожар. Очевидцы заявили, что рядом лежал мужчина. Пожарные потушили открытый огонь. По информации источника 360.ru, пострадали четыре автомобиля.

В мае автомобили горели на улице Вольной на Соколиной Горе. На них перекинулся огонь с воспламенившихся мусорных баков. Очевидцы так же слышали взрывы. Пожарные потушили огонь. Площадь пожара составляла 30 квадратных метров.

Пожары ДТП Взрывы Москва
20 июня 2024, 08:18
Резервуар загорелся на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области после атаки дрона
Telegram
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Пожар вспыхнул рано утром на территории Платоновской нефтебазы. На объекте, предположительно, из-за атаки БПЛА загорелся резервуар, сообщил в своем Telegram губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

«Также утром в Первомайском муниципальном округе были обнаружены остатки БПЛА. Дрон разорвался в воздухе. Пострадавших нет», - подчеркнул он.

Нефтебаза расположена в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. На месте ЧП работают силы территориальной подсистемы РСЧС, в том числе пожарно-спасательные подразделения от МЧС России.

В регионе приняли все меры для обеспечения безопасности, добавил Егоров.

О пожаре на нефтебазе также сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В 06:00 возгорание на объекте в пгт Энем Тахтамукайского района, по его данным, полностью ликвидировали. Огонь успел охватить около 400 квадратных метров.

«Пострадавших и угрозы для жителей нет. На месте работает оперативный штаб», - заключил он.

Пожары Беспилотники

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