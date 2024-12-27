«Находимся на базе отдыха „Динамо“. <…> Мы, волонтеры, собираем „тяжелый“ мазут, который выносит со дна моря, из ям. Основная его часть уже опустилась на дно. „Легкий“ был выкинут на побережье», - объяснил волонтер.

По его словам, с введением ЧС федерального значения ситуация кардинально изменилась.

«Появилась специализированная техника - я говорю о технике МЧС. Координация абсолютно на другом уровне. То есть на поле зашел профессионал, это сразу видно. Происходит мониторинг побережья, обследуют с помощью дронов. Актуальную информацию выкладывают в штабы, которые находятся по секторам, поделенным на побережье», - рассказал Величко.

Он добавил, что людей хватает, но «можно было бы еще».

«Потому что сейчас мазут рассредоточился по береговой линии. Он не такой уж сконцентрированный, и приходится проходить большие территории, чтобы собрать его на побережье. Также актуальна, как и с первого дня, уборка вручную», - отметил Величко.

Пока сложно сказать, когда закончится полная ликвидация последствий крушения танкеров.

«Это очень сложный вопрос. Мне его задают каждый день, каждый день я на него отвечаю. Абсолютно нельзя сейчас ничего сказать. Я могу рассказать о конкретном участке. Я думаю, что мы будем собирать его еще очень долго, потому что основной выброс начнется, когда вода прогреется, когда мазут начнет всплывать», - заключил волонтер.

Компания «Деловые линии» предоставит 100 тонн сорбента для очистки побережья Черного моря от нефтепродуктов.