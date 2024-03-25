Брянский учитель пропал во время теракта в Crocus City Hall

При этом фамилия учителя не попала в список МЧС РФ, в который вошли имена опознанных жертв теракта в Crocus City Hall. В ведомстве отметили, что перечень еще будет обновляться.

Брянское издание уточнило, что молодой педагог последний раз выходил в социальные сети два дня назад. По словам его друзей, он любил творчество группы «Пикник», поэтому был рад, когда приобрел билет на ее концерт.

Выпускник Брянского государственного университета переехал в Москву летом 2023 года. Он работал в школе имени Петра Капицы.

Коллеги преподавателя рассказали, что мужчина был творческим человеком, играл на гитаре. Они надеются, что его найдут живым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в некоторых семьях дети потеряли обоих родителей в результате теракта.