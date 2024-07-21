21 июля 2024, 13:36

Брошенный в голову огурец отправил семилетнюю россиянку в больницу

РИА «Новости»
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Метко брошенный в голову огурец стал причиной госпитализации семилетней девочки из деревни Шишкино городского округа Домодедово. Как сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник, овощ в ребенка запустила меткая соседка.

По словам собеседника журналистов, в ходе медицинского обследования специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии диагностировали пострадавшей девочке сотрясение головного мозга.

«Соседка в деревне Шишкино бросила огурец, который попал девочке в голову. У ребенка выявили сотрясение мозга», - заявил источник.

Сейчас по факту происшествия правоохранительные органы проводят проверку.

Дети Врачи
21 июля 2024, 14:36
Погода снова сорвала поиски вертолета Robinson в Якутии
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Вылетевшие на поиски вертолета Robinson в Якутии по координатам аварийного радиомаяка прервали экспедицию из-за погодных условий. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он уточнил, что полностью обследовать участок площадью в 20 километров специалисты пока не смогли.

Вертолет с якутскими спасателями и медиками вернулся на аэродром Маган. Руководитель поисково-спасательной операции и республиканского МТУ Росавиации Олег Ворошилов заявил, что поиски возобновятся завтра, если позволит погода.

Вертолет Robinson c пилотом и тремя пассажирами на борту пропал в минувшую пятницу, 19 июля. Аварийный маяк на воздушном судне сработал в 80 километрах от села Чагда. Вылететь на первую спасательную операцию специалисты не смогли из-за резкого ухудшения погоды.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России по факту пропажи вертолета завело уголовное дело о нарушении правил безопасности движения при эксплуатации воздушного транспорта.

Вертолеты Авиация Якутия МЧС РФ Погода
21 июля 2024, 14:10
МЧС подсчитало число утонувших за сутки в российских водоемах
РИА «Новости»
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Купание в российских водоемах за минувшие сутки закончилось летальным исходом для 40 человек, среди которых — двое детей. Такую статистику привела пресс-служба МЧС России.

В Бурятии за сутки утонули четыре человека. Одного унесло течение реки Хилок, еще трех утопленников достали из карьера в Улан-Удэ.

Жители Тувы вытащили из Енисея тело погибшего мужчины. Еще одного тонущего в реке рыбака увидели в Красноярском крае. Его поисками сейчас занимаются водолазы.

Утопленник всплыл рядом с оборудованным пляжем на острове Инзер в Башкирии. В воду он бросился на соседнем берегу, где установлены знаки «Купание запрещено». Еще один труп нашли на озере Пионерском в Алтайском крае. В реке Сергинке Пермского края утонул участник компании, отдыхавшей в необорудованном для купания месте.

Житель Мордовии полез в пруд села Пушкино после распития алкоголя. Во время заплыва он пошел ко дну. Ростовские спасатели продолжили поиски 15-летнего подростка, который пошел купаться на Дон с мамой в непредназначенном для этого месте.

Также утонувших нашли в Мурманской области, Хабаровском крае, Калмыкии и других регионах. Ведомство призвало россиян соблюдать правила безопасности на воде.

В минувшую субботу, 20 июля, проходившие по Волге теплоход «Валдай» и легкомоторная лодка столкнулись около базы отдыха Чайка в Самарской области. По данным спасателей, пострадали пять человек: трое мужчин и две женщины. Проверку аварии на воде начали сотрудники следственного управления на транспорте.

Купание в российских водоемах за минувшие сутки закончилось летальным исходом для 40 человек, среди которых - двое детей. Такую статистику привела пресс-служба МЧС России.

Спасатели МЧС РФ Россия Реки Водоемы
21 июля 2024, 13:19
Массовое отравление шаурмой произошло в Благовещенске
РИА «Новости»
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Минимум 11 человек обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции после отравления шаурмой. Следственный комитет России взял расследование обстоятельств ЧП под свой контроль, сообщил сайт kp.ru.

Роспотребнадзор приостановил работу нескольких заведений быстрого питания - летнего кафе Городского парка культуры и отдыха, «Шаурма № 1» и «Шаурма 5 звезд».

Глава СК Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Амурской области Станиславу Белянскому доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.

«В заведениях отсутствуют документы, подтверждающие безопасность и качество пищевой продукции. Нет канализации, отсутствует горячая вода, не соблюдается температурный режим хранения полуфабрикатов для приготовления шаурмы. Мытье разделочного инвентаря и посуды проводится без использования средств дезинфекции», - отметили в ведомстве.

Деятельность точек питания приостановили на 90 суток, проводятся дополнительные проверки.

Ранее число отравившихся шаурмой в кафе на севере Москвы выросло до 24 человек. Хозяина заведения отправили под домашний арест.

Еда Следственный комитет России
21 июля 2024, 08:18
Две девушки пострадали в пьяном ДТП-перевертыше в Москве
Телеканал «360»
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Белая легковушка попала в ДТП и перевернулась рано утром на Снежной улице в Москве. Видео с места происшествия появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что машина получила сильные повреждения. Источник 360.ru уточнил, что авария произошла около 05:30. В результате пострадали две девушки, которые находились в салоне автомобиля. Обеих увезли в больницу.

Водителя, по его информации, задержали. По предварительным данным, он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП Москва

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