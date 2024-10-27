Бросавшегося на людей с ножом «вагнеровца» застрелили в Челябинске

ЧП произошло на улице Героев Танкограда в Тракторозаводском районе. По одной из версий, полуголого неадекватного мужчину заметили прохожие и вызвали полицию. Приехавшие на место сотрудники патрульно-постовой службы спугнули неадеквата и он скрылся в квартире.

На подмогу выехала Росгвардия, агрессивный мужчина начал нападать на них. Сотрудники СОБРа сделали предупредительный выстрел в воздух, потом применили оружие против нападавшего.

По информации издания, мужчина был бойцом частной военной компании «Вагнер», ранее судим за употребление наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью.

В сентябре в бывший боец ЧВК «Вагнер» убил бездомного , который обнял его сожительницу во время попойки на свалке. ЧП произошло в Амурской области.