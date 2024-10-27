27 октября 2024, 12:36

Бросавшегося на людей с ножом «вагнеровца» застрелили в Челябинске

РИА «Новости»
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Сотрудники Росгвардии в Челябинске вечером 26 октября застрелили бывшего бойца ЧВК «Вагнер», бросавшегося на людей с ножом. Об этом сообщило местное издание 74.ru.

ЧП произошло на улице Героев Танкограда в Тракторозаводском районе. По одной из версий, полуголого неадекватного мужчину заметили прохожие и вызвали полицию. Приехавшие на место сотрудники патрульно-постовой службы спугнули неадеквата и он скрылся в квартире.

На подмогу выехала Росгвардия, агрессивный мужчина начал нападать на них. Сотрудники СОБРа сделали предупредительный выстрел в воздух, потом применили оружие против нападавшего.

По информации издания, мужчина был бойцом частной военной компании «Вагнер», ранее судим за употребление наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью.

В сентябре в бывший боец ЧВК «Вагнер» убил бездомного , который обнял его сожительницу во время попойки на свалке. ЧП произошло в Амурской области.

Военные Росгвардия Челябинск Мужчины
27 октября 2024, 11:51
Грузовик протаранил автобусную остановку в пригороде Тель-Авива
Global Look Press
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Утром 27 октября грузовик снес автобусную остановку в пригороде Тель-Авива. Об этом сообщила пресс-служба израильской полиции.

Предварительно, пострадали десятки человек. Медики оказывают им помощь.

«Инцидент с участием грузовика произошел на прилегающей к Cinema City Glilot остановке. Пострадали люди, на место отправились значительные силы полиции», - заявили в ведомстве.

Правоохранители приступили к расследованию всех обстоятельств ЧП. Некоторых пострадавших направили в больницы, остальным помощь оказывают на месте.

«В больницы Бейлинсон и Ичилов эвакуировали 10 раненых, среди них четверо в тяжелом состоянии, два в средней тяжести и четыре - в легкой», - добавили в управлении скорой помощи Израиля (MDA).

Израиль Грузовики
27 октября 2024, 09:36
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали на Камчатке
РИА «Новости»
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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке в акватории Кроноцкого залива. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

Сейсмологические толчки зафиксировали в 16:49 (07:49 по московскому времени).

«Эпицентр находился в акватории Кроноцкого залива в 164 километрах восточнее села Мильково», - уточнили в МЧС.

Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН отметил, что на территории Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до двух баллов. Службы не объявляли угрозу цунами.

Ранее МЧС предупреждало жителей прибрежных районов Камчатки, Курильских островов, Сахалина и Приморья о цунами. Под угрозой оказались территории 14 городов и нескольких десятков населенных пунктов.

Землетрясения Россия Камчатка
27 октября 2024, 09:33
Названы имена погибших при крушении вертолета в Кировской области
РИА «Новости»
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При крушении вертолета Ми-2 в Кировской области погибли четыре человека. Их имена в Telegram-канале указал первый заместитель председателя правительства региона  Дмитрий Курдюмов.

«В результате крушения вертолета в Даровском районе трагически погибла команда медиков Единой службы скорой медицинской помощи. Это настоящие профессионалы, преданные своему делу», - написал он.

Курдюмов уточнил, что на борту Ми-2 находились пилот Валентин Комлев, два фельдшера Сергей Широких и Татьяна Глызина, а также врач Александр Гиска.

«Валентина Комлева, опытнейшего пилота, знал лично, невосполнимая потеря. Он стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации. Искренние соболезнования семьям погибших и всем, кто имел честь работать вместе с коллегами», - добавил зампред правительства региона.

Днем ранее Ми-2 совершил жесткую посадку при возвращении из поселка городского типа Даровского. Выяснением причин крушения займутся Росавиация и МАК.

Вертолеты Авиация Авиакатастрофы
27 октября 2024, 07:14
Два человека пострадали в ДТП на западе Москвы
РИА «Новости»
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Утром в воскресенье автомобиль Mercedes попал в аварию на западе Москвы, в ней пострадали два человека. Об этом 360.ru рассказали в экстренных службах.

ЧП произошло в районе дома № 36 по улице Ивана Франко в Кунцево. Машина наехала на препятствие и перевернулась.

В салоне находились два человека, один из них оказался блокирован. В результате его освободили и отправили в больницу.

ДТП Москва

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