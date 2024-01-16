«Бросался как зверь и угрожал». Таксист напал на машину с инвалидом в Москве

Пострадавшая рассказала «360», что она ехала по главной дороге, а таксист двигался по периферии на большой скорости. Женщина посигналила ему, чтобы он притормозил.

«Он не собирался останавливаться. Я ему второй раз посигналила и поняла, что он не будет останавливаться. Я притормозила и пропустила его», - уточнила она.

Однако мужчина, нарушив правила ПДД, проехал вперед и заблокировал путь женщине, после чего вышел из своего автомобиля.

«Стал бросаться просто как зверь на лобовое стекло водителя. Угрожал. Что-то кричал на своем языке. Показывал средний палец. Потом вернулся в свою машину, достал бутылку с какой-то жидкостью и бросил мне в лобовое стекло», - рассказала потерпевшая.

Хотя на ее автомобиле был инвалидный знак, а в салоне находился пассажир преклонного возраста - 88-летняя мама владелицы транспорта, мужчину это нисколько не смутило. Женщины направлялись в Боткинскую больницу на медицинские процедуры.

Собеседница «360» обратилась по факту произошедшего в полицию. Оперативники нашли нарушителя правопорядка в тот же день и вечером сообщили потерпевшей, что его задержали.

Кроме того, пострадавшая позвонила в поддержку агрегатора такси, чтобы пожаловаться на поведение водителя. Однако ей заявили, что машина за ними не числится. Позже они связались с женщиной вновь и попросили отправить копию заявления в полицию, чтобы разобраться, но она отказалась предоставлять документ.

Правоохранительные органы уже взяли ситуацию на контроль и активно занялась расследованием.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - подчеркнули в СК.