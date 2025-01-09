09 января 2025, 10:08

Бродячие собаки кошмарят жителей ЖК в Химках. Нападения успели снять на видео

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Агрессивные собаки набрасываются на жителей ЖК «Маяк» в Химках. Из-за нападения своры один мужчина попал в больницу, сообщила 360.ru местная жительница.

«Нападают две агрессивные собаки (один похож на волка, второй - белый, пушистый, породу не могу сказать). Я успела заснять, как на второго человека, который вышел с кошкой гулять, напали эти собаки и укусили ему руку», - отметила она.

Ночью жильцы вызвали кинологов, но на вызов никто не приехал. Местным жителям и росгвардейцам удалось запереть животных в подъезде, чтобы предотвратить новые нападения.

«Их заманили как-то в подъезд и наручниками заперли дверь с двух сторон, чтобы ни с улицы, ни при выходе на улице, никто из жильцов не входил и не выходил», - рассказала собеседница 360.ru.

Несколько нападений животных попали на камеру. По информации источника 360.ru, пострадали как минимум три человека, в том числе охранник.

Ранее собачья свора загрызла пенсионерку в Хабаровском крае. Животные набросились на женщину возле ее дома в поселке Октябрьский Ванинского района.


Химки Собаки
09 января 2025, 10:56
Под Архангельском шестиклассница угнала мотобуксировщик и погибла
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Школьница угнала мотобуксировщик и умерла под его ходовой частью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Трагедия произошла в деревне Кушкушара в Архангельской области ночью 7 января. Школьницы без разрешения родителей взяли мотобуксировщик и поехали на нем кататься.

По дороге девочки съехали в кювет и застряли. Они попытались вытащить транспорт обратно на дорогу, но не заглушили его двигатель. 13-летняя девочка попала под ходовую часть «мотособаки». Спасти ребенка не удалось.

Telegram-канал Shot сообщил, что погибшая девочка училась в шестом классе и воспитывалась в благополучной семье, ее родители не были судимы. На мотобуксировщике она каталась с подружкой и младшей сестрой-третьеклассницей.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место трагедии, назначили судебно-медицинские экспертизы и устанавливают все обстоятельства случившегося. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Иркутской области умерла семилетняя девочка, которая выехала на дорогу на ледянке и попала под колеса иномарки.

Школьники Архангельская область
09 января 2025, 10:13
Советник мэра Улан-Удэ попал в больницу после нападения банды пьяных подростков
Пресс-служба Следственного комитета
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Пьяные подростки напали на советника мэра Улан-Удэ и жестоко избили его. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Бурятия.

По данным следователей, трое юношей 17-18 лет по дороге в компьютерный клуб встретили неизвестного мужчину. Двое из них избили его руками и ногами.

После этого подростки повздорили с юным посетителем компьютерного клуба. Один из злоумышленников избил мальчика, второй угрожал другим посетителям ножом.

У пострадавшего мужчины диагностировали переломы ноги в двух местах. Источник РЕН ТВ уточнил, что жертвой нападения стал советник мэра города. Пострадавшего госпитализировали, всех подростков задержали.

Суд отправил двоих подозреваемых под домашний арест, третьему инстанция избрала меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В Тбилиси в конце декабря подросток ранил 16-летнего молодого человека ножом. Пострадавшего доставили в реанимацию.

Преступления Чиновники Аресты Бурятия
09 января 2025, 10:01
Амурский тигр вышел в пригород Владивостока
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Амурский тигр проник на базу отдыха в пригороде Владивостока. Об этом рассказал заместитель министра лесного хозяйства края Филипп Шутов.

По его словам, на место ЧП оперативно вызвали сотрудников охотнадзора. Они посмотрели записи с камер и подтвердили, что пришедший зверь является крупным амурским тигром. Хищник через горнолыжную трассу подошел к базе, а потом ушел в лес.

Специалисты всю ночь обследовали местность с помощью тепловизоров, но местоположение тигра определить не удалось. В ближайшее время намерены поднять в воздух квадрокоптеры для поиска животного.

«На период уточнения обстановки хочу обратиться ко всем жителям. Прошу всех соблюдать меры предосторожности. По возможности не выходить на улицу в темное время суток, не отпускать детей гулять одних», - заявил Шутов.

При этом он отметил, что случаев нападения тигров на людей пока в Приморском крае не зафиксировали. Этих зверей больше привлекают другие животные на улице. Шутов призвал местных жителей закрывать домашний скот в вольерах, чтобы он не стал добычей для тигра.

Отдых Животные Владивосток
09 января 2025, 08:54
Женщина пострадала в ДТП с тремя иномарками в Северном Тушине
РИА «Новости»
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Три иномарки столкнулись на улице Свободы в районе Северное Тушино в Москве. В результате ДТП пострадала женщина, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Перекрыты две полосы движения из центра в область, пострадавшую деблокировали и передали скорой», - отметил он.

В аварию попали три машины марок Volvo, Skoda и Volkswagen. Пострадавшую доставили в Боткинскую больницу.

«Розлива топлива нет», - добавил собеседник 360.ru.

Ранее автомобильная авария произошла в Омской области , на 99-м километре трассы А-320, неподалеку от села Иртыш.

Столкнулись две машины, в результате зажало одного человека. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего и передали его скорой помощи. Из-за ДТП травмы получили четыре человека.

ДТП Москва

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