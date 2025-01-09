Бродячие собаки кошмарят жителей ЖК в Химках. Нападения успели снять на видео

«Нападают две агрессивные собаки (один похож на волка, второй - белый, пушистый, породу не могу сказать). Я успела заснять, как на второго человека, который вышел с кошкой гулять, напали эти собаки и укусили ему руку», - отметила она.

Ночью жильцы вызвали кинологов, но на вызов никто не приехал. Местным жителям и росгвардейцам удалось запереть животных в подъезде, чтобы предотвратить новые нападения.

«Их заманили как-то в подъезд и наручниками заперли дверь с двух сторон, чтобы ни с улицы, ни при выходе на улице, никто из жильцов не входил и не выходил», - рассказала собеседница 360.ru.

Несколько нападений животных попали на камеру. По информации источника 360.ru, пострадали как минимум три человека, в том числе охранник.

Ранее собачья свора загрызла пенсионерку в Хабаровском крае. Животные набросились на женщину возле ее дома в поселке Октябрьский Ванинского района.



