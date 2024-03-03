Бродячая собака напала на подростка под Иркутском

Животное вцепилось в ногу мальчика недалеко от одной из школ. Одноклассники не растерялись и отогнали собаку, мать пострадавшего отвезла его в больницу.

«Следственный отдел по Братску завел дело по статье „Оказание услуг или невыполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности“. Следователи дадут оценку деятельности ответственным лицам за организацию содержания и отлова безнадзорных животных», - заявили в СК по региону.

В конце февраля в Иркутской области произошло похожее ЧП, стая собак накинулась на пятилетнего ребенка и сильно покусала. Пострадавшего отвезли в больницу, СК завел дело о халатности.