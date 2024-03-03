03 марта 2024, 13:22

Бродячая собака напала на подростка под Иркутском

РИА «Новости»
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Бродячая собака накинулась на восьмилетнего ребенка в городе Братске Иркутской области, местный главк Следственного комитета завел уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Животное вцепилось в ногу мальчика недалеко от одной из школ. Одноклассники не растерялись и отогнали собаку, мать пострадавшего отвезла его в больницу.

«Следственный отдел по Братску завел дело по статье „Оказание услуг или невыполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности“. Следователи дадут оценку деятельности ответственным лицам за организацию содержания и отлова безнадзорных животных», - заявили в СК по региону.

В конце февраля в Иркутской области произошло похожее ЧП, стая собак накинулась на пятилетнего ребенка и сильно покусала. Пострадавшего отвезли в больницу, СК завел дело о халатности.

Дети Иркутская область Собаки Следственный комитет России
03 марта 2024, 13:34
Тела двух мужчин обнаружили в номере петербургского отеля
РИА «Новости»
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В отеле в поселке Парголово под Санкт-Петербургом обнаружили тела двух мужчин. Об этом сообщили «Известия».

По информации источника, погибшими оказались мужчины 1990 и 1996 годов рождения. Они лежали на диване без каких-либо признаков насильственной смерти.

Тела отправили в морг для выяснения причин смерти. Следователи в настоящее время решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Ростовской области в конце февраля обнаружили тела отца и сына, залитых в бетон в импровизированном склепе. Хозяйку квартиры отправили в психиатрическую клинику, а тела погибших - на экспертизу.

В Московской области в одном из строительных вагончиков нашли тела женщины и мужчины со следами укусов животных и признаками обморожения. Конечности у погибших серьезно обглодали собаки и кошки, у женщины пропала левая лодыжка, а у мужчины - правая.

Санкт-Петербург Отели Мужчины
03 марта 2024, 12:37
Крыша гаража обрушилась на машины скорой помощи на Урале
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Часть кровли в гараже Качканарской ЦГБ обрушилась на машины скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области.

Обрушение произошло 2 марта около 20:00, в результате чего повреждения получили два автомобиля. В это время сотрудников медицинского учреждения и водителей в гараже не было. Никто не пострадал.

Утром 3 марта глава областного Минздрава Андрей Карлов поручил организовать оперативный штаб для устранения последствий ЧП. Работы начнутся в понедельник.

Всего в автопарке Качканарской ЦГБ семь автомобилей. Машины скорой, которые не используют бригады медиков, переместят на стоянку возле здания Горэнерго. В ведомстве подчеркнули, что ЧП никак не повлияло на оказание жителям региона медпомощи.

В Краснодаре машина скорой помощи попала в аварию. В нее врезался водитель иномарки, выехавший на встречную полосу движения.

Скорая помощь Минздрав Свердловская область Машины
03 марта 2024, 11:24
Жителей города Гриндавик эвакуировали из-за угрозы извержения вулкана в Исландии
Global Look Press
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Власти Исландии решили эвакуировать жителей города Гриндавик из-за угрозы нового извержения вулкана, расположенного на полуострове Рейкьянес. Об этом сообщил телеканал RUV со ссылкой на данные правоохранителей.

Метеорологическая служба сообщила, что в километре к востоку от горы Силингарфелл началось движение магмы. Оно спровоцировало интенсивную сейсмическую активность, которая указывает на возможность извержения.

По словам представителя службы Бенедикта Офейгссона, магма не вышла на поверхность земли. Он предположил, что следующее землетрясение может быть непродолжительным.

В январе на полуострове Рейкьянес произошло извержение вулкана. Потоки лавы добрались до зданий в Гриндавике , после чего в городе начались пожары. Власти Исландии заявили, что это было самое мощное извержение вулкана с 1973 года.

Землетрясения Вулканы
03 марта 2024, 11:01
Любителя ночной рыбалки утянуло под воду на реке Терек
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Жителя села Эльхотово в Северной Осетии нашли мертвым после ночной рыбалки в реке Терек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что 55-летний мужчина захотел порыбачить в ночное время. Утром односельчане нашли только его вещи, а самого рыбака нигде не было.

На поиски пропавшего отправились спасатели и пожарные МЧС, волонтеры. Через два часа тело рыбака обнаружили в русле Терека.

Спасатели напомнили об опасности горной реки, скорость течения которой может сбить с ног. Вода в ней настолько холодная, что от этого могут начаться судороги. Терек течет по ущелью, за ревом реки не слышны крики о помощи, подытожили в МЧС.

В Рязанской области рыбак провалился под лед. Спасти 64-летнего мужчину не удалось.

Спасатели Мужчины Рыбалка

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