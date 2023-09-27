Британский самолет экстренно приземлился с почти пустым баком

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Борт 27 августа вылетел из Глазго и отправился в город Пальма на Майорке. На нем в тот момент находились шесть членов экипажа и 187 пассажиров.

Однако диспетчеры на подлете к аэропорту предупредили пилотов, что на Майорке разразился шторм, и указали самолету перейти в режим ожидания. Судно находилось на высоте около 10 километров над Пиренейским полуостровом и ожидало разрешения на посадку.

Спустя несколько часов командир корабля сообщил, что топливо почти кончилось, и подал сигнал бедствия. Самолету выделили отдельную посадочную полосу, после чего пилоты успешно приземлили его. После остановки выяснилось, что в баке оставалось всего 39 килограммов топлива. Из пассажиров на борту никто не пострадал.

Ранее в сентябре пилоты лайнера «Уральских авиалиний» экстренно посадили самолет в пшеничном поле в Новосибирской области. Причиной стала неисправность в системе гидравлики.

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