26 января 2025, 10:29

Британца-матерщинника арестовали в центре Москвы

Unsplash
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Басманный суд Москвы отправил под арест на пять суток британца, который матерился в центре столицы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно судебным документам, приехавший в Россию в качестве туриста подданный Великобритании совершил мелкое хулиганство - нецензурно ругался посреди улицы. Мужчина не реагировал на замечания прохожих и матерился, демонстративно нарушая общественный порядок.

В суде турист свою вину отрицал: он объяснил, что гулял по городу с невестой и не совершал вменяемого ему хулиганства. Сторона защиты добавила, что иностранец даже не знает русского языка. Также адвокат подчеркнул, что «граждане, на которых ссылаются сотрудники полиции в своих объяснениях, не были опрошены, к материалам их объяснения не были приобщены».

Ранее пьяный американец разгромил в Москве чебуречную. Иностранец поссорился со своей спутницей, поддерживающей президента США Дональда Трампа, и устроил в заведении дебош.

Великобритания Суд Москва
26 января 2025, 10:12
Змея пробралась в ванную к жительнице в Балашихе
360.ru
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Жительница Балашихи собиралась почистить зубы и наткнулась на змею в своей ванной. Неожиданным гостем оказался маисовый полоз. В распоряжении 360.ru оказалась фотография с места необычной встречи.

На кадрах видно, что змея ползла вверх по дверному проему. Девушка предположила, что маисовый полоз мог приползти к ней из другой квартиры. Бесстрашная жительница Балашихи не стала вызывать экстренные службы, а решила подождать, пока владелец питомца ответит ей в домовых чатах.

«Уважаемые соседи! Змейку пристроили», - написала она позже.

Ранее пятнистая змея приползла в гостиницу в Москве. Рептилия длиной 50–60 см могла забраться в здание по канализационной трубе. Обошлось без пострадавших. До этого жительница Москвы нашла желтую змею у себя на кухне и обратилась за помощью к спасателям. Предположительно, животное попало в квартиру от соседей.

Балашиха Змеи
26 января 2025, 07:32
Аэропорт Казани возобновил работу
Unsplash
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В аэропорту Казани возобновили прием и выпуск рейсов. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения ввели утром в аэропортах Ижевска и Казани.

«В аэропорту Казань в 07:00 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», - подчеркнул Кореняко.

О снятии ограничительных мер в воздушной гавани Ижевска представитель Росавиации не сообщал. Он добавил, что отправку и выпуск лайнеров приостановили для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на вылеты вводили в аэропорту Казани и 24 января. В этот день временно приостанавливали работу также воздушные гавани в Нижнекамске, Пензе, Саратове и Ульяновске и Уфе. В Сети появлялись сообщения, что в Татарстане вводили план «Ковер». Жителям Нижнекамска и Казани рекомендовали оставаться дома и не приближаться к окнам из-за угрозы атаки дронов.

Авиация Казань Самолеты
26 января 2025, 01:43
Вспыхнули как спички. Мужчина в камуфляже поджег три ресторана в центре Краснодара
Unsplash
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Поздним вечером в субботу, 25 января, на улице Красной в Краснодаре последовательно загорелись три ресторана. Очевидцы сообщили Telegram-каналу Shot, что точки общепита поджег мужчина в камуфляже.

По данным издания, первым о пожаре рассказали сотрудники ресторана «МясоLove». Он находится по адресу улица Красная, 109. Очевидцы происшествия утверждают, что рюкзак с зажигательной смесью в 22:20 бросил в полный посетителей зал некий мужчина в камуфляже.

Ему удалось скрыться, никто не пострадал. Все посетители и персонал успели выйти из заведения до того, как пожар приобрел угрожающие масштабы.

Примерно в 22:50 стало известно и о пожаре в ресторане «Гусь». Заведение расположено в нескольких минутах ходьбы от «МясоLove». Загоревшийся предмет потушили работники заведения.

Третий ресторан, «Бумбараш», загорелся в 23:30. Кафе также находится на улице Красной, в самом центре города.

В Telegram-канале Муниципального центра управления Краснодара ( МЦУ ) сообщения о возгораниях на улице Красной подтвердили. К каждому из ресторанов ведомство направило сотрудников МЧС.

Из «МясоLove» эвакуировали 50 человек, пожар пришлось тушить 28 сотрудникам чрезвычайного ведомства, они задействовали шесть единиц техники. Из второго ресторана вывели 15 человек. Из третьего - 37.

Поздним вечером в субботу, 25 января, на улице Красной в Краснодаре последовательно загорелись три ресторана. Очевидцы сообщили Telegram-каналу Shot , что точки общепита поджег мужчина в камуфляже.

Пожары Краснодар Рестораны
25 января 2025, 23:23
«Дети кричали». Соседи не смогли спасти из пожара бабушку и двух ее внучек из-за новой двери
Пресс-служба МЧС
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Пожар в девятиэтажке в Волгограде унес жизни бабушки и ее маленьких внучек, четырехлетний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии. По данным СК по региону, очаг возгорания находился в детской комнате.

Что произошло Пожар разгорелся в квартире в девятиэтажном доме на улице Героев Тулы в Тракторозаводском районе. Огонь распространился на площади пять квадратных метров, очаг находился на втором ярусе детской кровати.

В ликвидации возгорания участвовали 22 специалиста и девять единиц техники. При тушении пожара спасатели обнаружили тела 79-летней женщины и двух трехлетних девочек. Со слов соседей, одна из девочек умерла сразу, а другая скончалась в карете скорой помощи.

После пожара в больницу отправили четырехлетнего мальчика. Пожар полностью уничтожил квартиру.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Соседи пытались помочь Местные жители рассказали изданию V1.ru , как начался пожар.

«В 15:30 это примерно началось. Почувствовали запах гари. Нам позвонил слесарь в дверь. Он увидел дым с кондиционера во дворе», - сообщили соседи.

Жительница дома попыталась взломать дверь топором. Как отметила очевидица, эту дверь поставили около месяца назад, в ней было очень много затворов. Жильцы слышали крики детей, но не смогли им помочь.

«Дети кричали. Собака лаяла. А бабушку не слышно было. Я начала воду плескать», - рассказала соседка.

По словам женщины, скорая и пожарные приехали очень быстро.

«Дети зажигалкой подожгли кровать. Бабушка не могла ходить, ноги у нее болели. Поэтому она погибла сразу. И вот детки погибли», - поделилась соседка.

О семье соседи отзываются положительно, в дом они переехали недавно, жили спокойно. В семье есть еще один ребенок, девочка 13-ти лет. Скорее всего, она была в школе. Мать детей работает в магазине неподалеку. С женщиной работает прибывший на место происшествия психолог.

Расследование дела о пожаре взяла на контроль региональная прокуратура. По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На месте происшествия работает испытательная пожарная лаборатория.

Пожар в девятиэтажке в Волгограде унес жизни бабушки и ее маленьких внучек, четырехлетний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии. По данным СК по региону , очаг возгорания находился в детской комнате.

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