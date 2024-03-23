Бригады реаниматологов, хирургов и психологов работают у Crocus City Hall

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По поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой учреждения агентства задействовали для приема раненых и пострадавших в результате теракта. Также усилили бригады в операционных и реанимациях.

В пресс-службе отмечали, что все пострадавшие полностью обеспечены компонентами крови. Также Центр крови ФМБА России будет принимать доноров крови и ее компонентов в субботу, 23 марта, с 08:30.

По информации детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших при теракте есть дети.