Брату москвича, погибшего при взрыве гранаты в квартире, предъявили обвинение
В Москве 20-летний молодой человек погиб в квартире от взрыва гранаты. Его 25-летнему брату, который принес ее в дом, предъявили обвинение, сообщил Telegram-канал Shot.
С молодого человека взяли подписку о невыезде. Ему может грозить до семи лет колонии.
Взрыв раздался 1 сентября в квартире на первом этаже. Граната сдетонировала в руках парня, ему оторвало обе руки, переломало ребра и грудину и повредило внутренние органы. Пострадавший умер в больнице через пару часов.
Силовики возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и незаконном хранении боеприпасов. Главным подозреваемым стал безработный брат погибшего, житель района Покровское-Стрешнево.