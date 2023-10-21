Брату москвича, погибшего при взрыве гранаты в квартире, предъявили обвинение

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С молодого человека взяли подписку о невыезде. Ему может грозить до семи лет колонии.

Взрыв раздался 1 сентября в квартире на первом этаже. Граната сдетонировала в руках парня, ему оторвало обе руки, переломало ребра и грудину и повредило внутренние органы. Пострадавший умер в больнице через пару часов.

Силовики возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и незаконном хранении боеприпасов. Главным подозреваемым стал безработный брат погибшего, житель района Покровское-Стрешнево.