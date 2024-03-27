Братьев обвиняемого в теракте в Crocus City Hall увезли на допрос

Житель Звездного городка Дмитрий Сараев оказался прямо перед террористами, которые расстреливали в упор посетителей концертного зала Crocus City Hall. Он рассказал «360», что помогло ему выжить в тот страшный вечер.

В пятницу, 22 марта, Сараев пришел на концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall. Во время нападения террористов он стоял в очереди на вход.

«Я находился в очереди на билетный контроль. В какой-то момент начали расстреливать. Пострадали первыми люди, которые дальше меня в очереди стояли», - рассказал Дмитрий.

Он вместе с другими людьми попытался укрыться в небольшой нише у стены здания, но террористы продолжили стрелять.

«Мы попали в эту нишу, и там нас продолжили расстреливать в упор. К сожалению, многим людям не повезло или повезло в меньшей степени, чем мне. Видел людей убитых, раненных. В какой-то момент почувствовал сильный тупой удар в спину. Сразу была мысль: „Все, меня убили“», - признался собеседник «360».

По его словам, он не почувствовал острой боли и поэтому решил, что в него просто отлетел какой-то предмет. Когда террористы ушли, он через разбитое стекло выбраться на улицу. Позже выяснилось, что Сараев получил ранение - пуля прошла навылет.

«Просто очень сильно повезло. Ангелы хранители, видимо, сработали, ну и ряд обстоятельств. И факт того, что не поддался панике сильной. Действовал где-то очень быстро, где-то наоборот. Главное, мне удалось избежать психической внутренний расфокусировки и паники. Это все в совокупности спасло жизнь», - заключил Дмитрий.

Ранее пострадавший в теракте Сергей Мошура рассказал «360», как ему удалось выбраться из горящего концертного зала.