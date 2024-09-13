Брата и сестру унесло на сапбордах в море в Сочи

Молодые люди приехали отдохнуть из Ногинска и отправились в море на сапбордах. В 21:00 спасателям позвонил их отец. Мужчина рассказал, что его сын и дочь не могут самостоятельно вернуться на берег. Молодые люди по телефону передали спасателям свои координаты.

«В этот вечер у берега море было спокойное, но на глубине его штормило, что осложняло ночной поиск», - отметили в ведомстве.

В результате 22-летнюю девушку и 20-летнего парня нашли в трех километрах от суши. Их доставили на берег.

Катание на сапбордах стало любимым летним развлечением россиян. Однако заплывы на досках могут обернуться плачевными последствиями. Во время катания на сапборде в Челябинской области утонули отец с 10-летним сыном. Они плавали без спасательных жилетов.