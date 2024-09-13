13 сентября 2024, 00:26

Брата и сестру унесло на сапбордах в море в Сочи

Freepik
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Спасатели помогли брату и сестре, которые уплыли на сапбордах в открытое море в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщила пресс-служба ЮРПСО МЧС.

Молодые люди приехали отдохнуть из Ногинска и отправились в море на сапбордах. В 21:00 спасателям позвонил их отец. Мужчина рассказал, что его сын и дочь не могут самостоятельно вернуться на берег. Молодые люди по телефону передали спасателям свои координаты.

«В этот вечер у берега море было спокойное, но на глубине его штормило, что осложняло ночной поиск», - отметили в ведомстве.

В результате 22-летнюю девушку и 20-летнего парня нашли в трех километрах от суши. Их доставили на берег.

Катание на сапбордах стало любимым летним развлечением россиян. Однако заплывы на досках могут обернуться плачевными последствиями. Во время катания на сапборде в Челябинской области утонули отец с 10-летним сыном. Они плавали без спасательных жилетов.

Спасатели Сочи
12 сентября 2024, 19:19
Спасатели вывели 45 человек из горящей многоэтажки в Москве
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Пожар охватил несколько квартир в многоэтажном доме в столичном Митино. Спасатели эвакуировали из здания 45 человек, сообщил источник 360.ru.

«Горели три квартиры на 12-13-м этажах. Эвакуировались 45 человек», - сказал он.

В настоящее время на месте ЧП продолжают работать пожарные. Информации о пострадавших не поступало.

По данным МЧС Москвы , балконы загорелись на Пятницком шоссе на уровне 12-14-го этажей. Пожар ликвидировали в 18:54. Для спасения людей использовали подъемный механизм.

Накануне пожар произошел в многоквартирном доме Дедовска.

Жильцы верхних этажей оказались отрезанными от выхода на улицу из-за густого дыма в подъезде. Спасатели оперативно эвакуировали взрослых, детей и домашних питомцев.

Пожары Москва
12 сентября 2024, 12:17
«Все было с мальчиком хорошо». Глава спортклуба Истры рассказал о внезапной смерти школьника
РИА «Новости»
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Тренировка по карате в спортивном клубе Истры закончился внезапной смертью семиклассника, который занимался спортом около шести лет. Как сообщил Telegram-канал Shot, школьник потерял сознание после поединка. Прибывшие на место медики констатировали смерть мальчика.

Руководитель спортивного фонда молодежи «Характер спортсмена» Алексей Годунов в комментарии 360.ru заявил, что пока не знает, что именно произошло с юным спортсменом, потому что пока не получил всю информацию от компетентных органов.

«Все было с мальчиком хорошо. Информации от врачей пока нет», - заявил он.

По данным Shot, в клубе заявили, что школьник был здоров и регулярно проходил медицинский осмотр. Жестких ударов в ходе поединка он не получал. Родители мальчика вины тренера не увидели, потому за своими учениками тот внимательно следил. Причину смерти мальчика установит экспертиза.

В конце декабря прошлого года в Первоуральске умер 14-летний участник открытого первенства по боксу. Причиной смерти школьника стала закрытая черепно-мозговая травма , которую юный спортсмен получил после ряда пропущенных ударов. В ходе боя мальчик потерял сознание. С ринга его забрали врачи, но спасти не успели. Подросток умер по дороге в больницу.

Спортсмены Истра Врачи Школьники
12 сентября 2024, 01:07
Тренер тайских «пещерных мальчиков» застрял на крыше дома
Unsplash
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Футбольный тренер Эккапол Чантавонг, который в 2018 году застрял с воспитанникам в пещере, вновь оказался в эпицентре стихийного бедствия. Проливные дожди затопили его район, и мужчине пришлось провести вечер на крыше дома, сообщила газета The Guardian.

Город Мае Сай на севере Таиланда пострадал от последствий тайфуна «Яги», который принес сильные дожди и наводнения. В зоне ЧС оказался дом Чантавонга. Ему вместе с девушкой и ее тетей пришлось подняться на крышу и переждать там вечер, пока вода не сошла до первого этажа.

«Я был напуган, но сказал себе, что должен сохранять спокойствие. Подождите и оцените ситуацию», - рассказал мужчина.

Когда вода спала, Чантавонг смог спуститься и осмотреться. Однако покинуть дом компании не удалось - сохранялось слишком сильное течение.

Справиться с волнением ему помог прошлый опыт. В 2018 году Чантавонг вместе со своими 12 воспитанниками из детской футбольной команды «Дикие кабаны» провели три недели под землей. Сильное наводнение заперло их в пещерном комплексе Тхам Луанг, сообщили «Известия». Эта история прогремела на весь мир, а выживших детей прозвали «пещерными мальчиками».

Наводнения Таиланд Экология
11 сентября 2024, 21:31
Российский священник пожаловался на травлю из-за якобы связи с ЛГБТ
РИА «Новости»
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Ленинский районный суд Ульяновской области в конце августа арестовал фигуранта первого в регионе уголовного дела о причастности к экстремистской организации ЛГБТ*. Обвиняемый попался в руки силовиков по подозрению в домогательствах. После этого в региональных пабликах появились списки причастных к запрещенному движению, куда включили иерея Александра Кечина из Инзы.

Сам священник заявил, что травлю организовал некий экстрасенс, которому он не дал два года назад заехать в город, а теперь тот начал мстить. Об этом Кечин заявил заявил в опубликованном на своей странице во «ВКонтакте» видеообращении.

По его словам, после начала травли к нему на службу перестали приходить люди. Якобы они получили некие видео с доказательствами его причастности к ЛГБТ*. Но сам он этих роликов никогда не видел, а всех людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией считает извращенцами.

«Толерантность - это нежелание, невозможность организма сопротивляться этому ужасу, который может его уничтожить», - заявил священник.

За сутки обращение священника собрало 15,2 тысячи просмотров и 82 комментария. Большая часть пользователей выразили Кечину свою поддержку.

В середине августа суд в Москве оштрафовал девушку, которая публиковала в социальных сетях ролики с поцелуями однополых пар. Проведенное по заказу следствия экспертиза установила, что видео содержат пропаганду нетрадиционных отношений, относящихся к ЛГБТ*. Суд признал опубликовавшую ролики виновной в пропаганде нетрадиционных отношений и выписал штраф.

*ЛГБТ - признанное в России экстремистским запрещенное движение.

Священники ЛГБТ Россия

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