Брат жестоко расправился с сестрой-восьмиклассницей в Челябинской области

Молодой человек жестоко убил свою двоюродную сестру-восьмиклассницу в Челябинской области. Как сообщил Telegram-канал Shot , тело школьницы нашли в заброшенном ДК села Татищево Карталинского района.

«По подозрению в расправе над школьницей вскоре задержали ее двоюродного 19-летнего брата, у которого были напряженные отношения с жертвой», - написал канал.

На теле 15-летней девочки нашли следы удушения и ранения в живот. По версии следствия, парень набросился на родственницу во время ссоры. Сначала он задушил жертву, а затем добил найденным в заброшке гвоздем. Расследование продолжается, с подозреваемым работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее житель Екатеринбурга взял в заложники двухлетнюю племянницу. Мужчина угрожал убить девочку консервным ножом. Ее мать вызвала полицию. Екатеринбуржца задержали и отправили на обследование в наркологическую больницу.