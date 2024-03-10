10 марта 2024, 17:43

Браконьеры убили двух краснокнижных оленей в Приморье

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На юге Приморья браконьеры среди ночи убили и разделали туши двух самцов краснокнижного водяного оленя. В пресс-службе Министерства лесного хозяйства сообщили, что полиция начала проверку.

Туши животных нашли в районе села Гвоздево Хасанского района. Неизвестные незаконно охотились на оленей ночью на машине.

«Инспекторами были предприняты попытки пресечь незаконный отстрел животных, но злоумышленникам удалось скрыться», - передали в министерстве.

Идет расследование, останки животных отправили на экспертизу. Браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее уголовное дело возбудили против жителя ЯНАО, поймавшего сибирского осетра. Это особо ценный вид рыбы, занесенный в Красную книгу России. Нарушителя задержали на реке Оби, куда он приехал на снегоходе, мужчина рыбачил с сетью.

Уголовное дело Приморье Россия Животные Машины Полиция
10 марта 2024, 18:28
Огнеборцы локализовали пожар в Ленинградской области
РИА «Новости»
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Пожар, распространившийся на тысячу квадратных метров, на Волхонском шоссе в Ленинградской области локализовали. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС России.

«В Ленинградской области огнеборцы <…> локализовали пожар», - говорится в заявлении.

Прокуратура Ломоносовского района проводит проверку по факту возгорания. Как отметили в пресс-службе ведомства по области, сотрудники установят причины происшествия и оценят деятельность контролирующих органов.

В ликвидации возгорания, которое произошло в ангаре около 15:00 в районе поселка Новогорелово, задействовали 75 пожарных и 21 единицу техники. Двоих пострадавших госпитализировали. Первоначально на месте работали 40 пожарных и 10 единиц техники, однако впоследствии группу нарастили почти вдвое.

Пожары Ленинградская область Россия
10 марта 2024, 18:07
Росприроднадзор конфискует напавшего на саратовскую девочку льва
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Молодого льва, напавшего на школьницу в Саратове, передадут в благотворительный фонд защиты животных «Дино» в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

В ведомстве отметили, что дикое животное находилось в конном клубе «Гармония», и руководители предприятия не смогли объяснить, кто и где купил льва.

«Никаких документов на него также получить не удалось. Росприроднадзор принял решение об изъятии дикого животного», - указали в пресс-службе.

Хищник набросился на 14-летнюю девочку 2 марта, в результате школьница получила травмы рук. СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ведомство опубликовало видеозапись со львом в вольере.

Саратов Россия Животные Следственный комитет России
10 марта 2024, 17:13
КамАЗ сбил пенсионерку на Хорошевском шоссе
РИА «Новости»
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КамАЗ 10 марта сбил пенсионерку у дома № 48 на Хорошевском шоссе в Москве. Женщина оказалась зажатой под авто, сначала ее не могли достать, сообщил источник «360».

После пострадавшую смогли осмотреть медики. Пожилую женщину доставили в городскую клиническую больницу имени Боткина. У пациентки диагностировали перелом правого бедра.

Как уточнил источник, авария произошла на придворовой территории в первой половине дня. Подробности происшествия выясняются.

Ранее жуткая авария произошла на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск: водителя эвакуатора убило отлетевшее колесо КамАЗа. ДТП произошло на 35-м километре федеральной автодороги.

Больницы ДТП Водители Москва
10 марта 2024, 17:08
Безработные влюбленные устроили перестрелку в центре Петербурга
РИА «Новости»
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Влюбленная пара поссорилась и устроила перестрелку у станции метро «Владимирская» в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, повздорили 44-летняя женщина и ее 41-летний сожитель.

Местная жительница дважды выстрелила из охолощенного автомата в строну возлюбленного. Тот ответил двумя выстрелами из светозвукового пистолета. По факту хулиганства возбудили уголовное дело.

Влюбленную пару доставили в отдел полиции. Сожителей разоружили и поместили в изолятор.

«Автомат, устройство „Удар-2М“, складной туристический нож изъяты и направлены на экспертизу», - передали в пресс-службе МВД.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пара живет в поселке Бугры Всеволожского района Ленобласти. Оба - безработные, сообщил сайт 78.ru. Мужчина ранее уже был неоднократно судим за кражи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, побои, угрозу убийством и грабеж.

Ранее пять человек пострадали во время стрельбы в кафе в Люберцах. Потасовка произошла под утро 9 марта, в разгар конфликта неизвестный открыли огонь по своим оппонентам и скрылись. Злоумышленников ищет полиция.

Уголовное дело Убийства Стрельба МВД РФ Кражи Полиция

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