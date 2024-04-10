Брак при строительстве назвали вероятной причиной прорыва дамбы в Орске

По его словам, распространившаяся версия об участии грызунов в прорыве дамбы является скорее экзотической.

«Свидетельств о грызунах не было. Вероятно, там была недостаточная подготовка. Такое ощущение, что не выкорчевали лес, может, с бревнами засыпали, может, не вывезли. Чтобы мыши прогрызли дамбу настолько, чтобы грунт вес выперло в нижний барельеф с верхнего, это сложная история», - сказал Болгов.

Специалист подчеркнул, что прорыв дамбы в Орске связан скорее всего именно со строительным браком, а не грызунами.

«Списать можно на грызунов, да на кого угодно. Их не посадишь», - заключил он.

Ранее директор генерального подрядчика строительства дамбы в Орске АО «Спецстрой» Сергей Комаров сообщил, что прорыв объекта мог произойти по причине деятельности грызунов.