Бойцовский пес на самовыгуле искусал двух школьников в Калуге
Бойцовская собака покусала двух детей на улице в Калуге. Нападение животного на школьницу попало на видео, которое опубликовали в Telegram-канале «Подъем».
Судя по кадрам, пес догнал убегавшую от нее девочку, повалил на землю и начал кусать. Ребенка спас таксист, который отогнал животное. После этого собака накинулась на 10-летнего мальчика в соседнем дворе.
Врачи выявили у пострадавших детей рваные раны. Пес прокусил девочке ногу и руку. Школьник получил более серьезные травмы. По словам местных жителей, агрессивное животное было на самовыгуле.
Прокуратура Калуги организовала проверку по материалам, размещенным в интернете, о нападении собаки на двух детей, сообщила пресс-служба ведомства.
«Установлено, что в полицию поступило сообщение о том, что на Минской улице в районе дома № 36 на двух детей напала бойцовская собака. После оказания медицинской помощи их отпустили домой», - отметили в прокуратуре.
По результатам проверки специалисты ведомства привлекут владельца собаки к ответственности.
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