Бойцовский пес на самовыгуле искусал двух школьников в Калуге

Судя по кадрам, пес догнал убегавшую от нее девочку, повалил на землю и начал кусать. Ребенка спас таксист, который отогнал животное. После этого собака накинулась на 10-летнего мальчика в соседнем дворе.

Врачи выявили у пострадавших детей рваные раны. Пес прокусил девочке ногу и руку. Школьник получил более серьезные травмы. По словам местных жителей, агрессивное животное было на самовыгуле.

Прокуратура Калуги организовала проверку по материалам, размещенным в интернете, о нападении собаки на двух детей, сообщила пресс-служба ведомства.

«Установлено, что в полицию поступило сообщение о том, что на Минской улице в районе дома № 36 на двух детей напала бойцовская собака. После оказания медицинской помощи их отпустили домой», - отметили в прокуратуре.

По результатам проверки специалисты ведомства привлекут владельца собаки к ответственности.

Стая бездомных собак напала на мужчину в одном из дворов Магадана. Он умер в реанимации.