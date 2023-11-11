11 ноября 2023, 20:03

Бойцовский пес на самовыгуле искусал двух школьников в Калуге

Pxhere
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Бойцовская собака покусала двух детей на улице в Калуге. Нападение животного на школьницу попало на видео, которое опубликовали в Telegram-канале «Подъем».

Судя по кадрам, пес догнал убегавшую от нее девочку, повалил на землю и начал кусать. Ребенка спас таксист, который отогнал животное. После этого собака накинулась на 10-летнего мальчика в соседнем дворе.

Врачи выявили у пострадавших детей рваные раны. Пес прокусил девочке ногу и руку. Школьник получил более серьезные травмы. По словам местных жителей, агрессивное животное было на самовыгуле.

Прокуратура Калуги организовала проверку по материалам, размещенным в интернете, о нападении собаки на двух детей, сообщила пресс-служба ведомства.

«Установлено, что в полицию поступило сообщение о том, что на Минской улице в районе дома № 36 на двух детей напала бойцовская собака. После оказания медицинской помощи их отпустили домой», - отметили в прокуратуре.

По результатам проверки специалисты ведомства привлекут владельца собаки к ответственности.

Стая бездомных собак напала на мужчину в одном из дворов Магадана. Он умер в реанимации.

Дети Прокуратура РФ Собаки
11 ноября 2023, 20:30
Мать чуть заморозила двухлетнего сына в запертой машине на Колыме
Freepik
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Полицейские Магадана спасли ребенка, которого мать оставила в запертой машине в 20-градусный мороз. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По информации ведомства, поздним вечером на улице Ленина в Магадане к сотрудникам патрульной службы обратился местный житель. Он заметил в запертой заглушенной машине плачущего двухлетнего ребенка. Мальчик находился в автомобиле без верхней одежды, в то время как температура на улице была -20 градусов.

«Сотрудники патрульно-постовой службы среагировали мгновенно. Передав информацию в дежурную часть и вызвав скорую помощь, аккуратно разбили стекло, открыли дверь и перенесли малыша в патрульный автомобиль. Оказавшись в теплой полицейской машине, тот сразу успокоился», - сообщила слова официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Спасенного ребенка госпитализировали. Полицейские установили личность его матери. Женщина отказалась объяснять полиции свой поступок. Сейчас по этому делу проводят проверку.

В августе в США бабушка забыла годовалую внучку на заднем сиденье машины и ушла на восемь часов. В результате ребенок погиб.

Дети Машины Полиция
11 ноября 2023, 19:41
Побоище с участием полицейских в Ленске привело к служебной проверке
РИА «Новости»
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После драки, которую устроили сотрудники полиции в ресторане в Ленске, начали служебную проверку. О выяснении всех обстоятельств случившегося сообщили в ГУ МВД Якутии.

«В территориальный отдел полиции выехали сотрудники собственной безопасности и инспекции по работе с личным составом», - подчеркнули в пресс-службе.

Специалисты намерены тщательно изучить все обстоятельства драки и дать принципиальную оценку действиям должностных лиц.

Побоище в ресторане «Лена» произошло 11 ноября. Там праздновали День полиции. Внезапно между врио начальника ОМВД по Ленскому району и главой ОЭБиПК этого отдела вспыхнул конфликт.

Ссора переросла в драку , сообщал ранее источник «360».

Глава ОЭБиПК несколько раз сильно ударил оппонента по лицу. Пострадавший получил настолько тяжелые травмы, что впал в кому. В настоящее время 40-летний подполковник находится в реанимации Ленской ЦРБ.

Драки МВД РФ
11 ноября 2023, 19:26
Угроза взрыва газа в Москве помогла найти мумию пенсионера
Pixabay
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Визит незнакомцев в московскую квартиру и угроза взрыва газа помогли сотрудникам обнаружить мумию пенсионера, который умер более четырех лет назад. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Несколько дней назад жительница дома на Краснодонской улице при выходе из своей квартиры столкнулась на лестничной клетке с двумя мужчинами, которые тут же поспешили уйти. У женщины этот визит вызвал беспокойство, ведь ранее незнакомец интересовался у нее по телефону, кто живет в квартире по соседству.

После этого супруг москвички обратился в полицию. Приехавший на место участковый стал осматривать в квартиру, откуда, предположительно, вышли двое неизвестных. На диване он обнаружил останки 70-летнего мужчины, на кухне был включен газ.

Правоохранители установили личность хозяина квартиры, который оказался выходцем с Украины и состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения». Также у мужчины была судимость. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в одной из квартир в Москве обнаружили труп пожилого мужчины , которого сын убил ради пенсии. Тело отца он прятал в шкафу.

Пенсионеры Взрывы Москва 2023
11 ноября 2023, 17:27
Подполковник полиции впал в кому после побоища в ресторане Ленска
РИА «Новости»
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Сотрудники местного ОВД в Ленске устроили побоище во время празднования Дня полиции в ресторане «Лена», сообщил источник «360». В результате врио начальника отдела, подполковник полиции попал в реанимацию. По предварительным данным, он находится в коме.

По его информации, капитан полиции ударил врио главы отдела по лицу. Пострадавшего доставили в реанимацию Ленской ЦРБ.

Официально данные о драке в региональном МВД пока не комментировали. Подтверждений со стороны СК о проверках по факту случившегося также пока не было.

Тяжелые травмы 40-летнему подполковнику нанес 30-летний капитан полиции, начальник ОЭБиПК ОМВД по Ленскому району, уточнил собеседник «360».


Драки Полиция

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